Apple publie iOS 16.2 et iPadOS 16.2 bêta 4 aux développeurs

Comme toutes les deux semaines ou presque, Apple lance une nouvelle bêta. Cette fois, il s'agit de la quatrième bêta pour iOS 16.2 et iPadOS 16.2 pour iPhone et iPad.



Ces versions permettent à Apple de corriger les bugs et instabilités avant le lancement officiel prévu pour le mois de décembre, d'abord avec les développeurs, puis avec les testeurs publics.

Nouvelle bêta pour iOS 16.2

Apple propose depuis quelques secondes le téléchargement de la quatrième bêta d'iOS 16.2 et d'iPadOS 16.2, des mises à jour qui devraient être disponibles avant la fin de l'année 2022. Le géant californien demande aux développeurs de traquer les bugs et d'être le plus réactifs possible pour les signaler via l'outil intégré au système d'exploitation en "mode bêta".

Les développeurs enregistrés peuvent télécharger les profils iOS 16.2 et iPadOS 16.2 à partir de l'Apple Developer Center et une fois installés, les versions bêtas qui suivront pourront être récupérées directement depuis l'iPhone ou l'iPad, via l'application Réglages.

Nouveautés dans iOS 16.2

Si l'on attend toujours l'application Apple Music Classical pour les abonnés au service de streaming, ou encore la "nouvelle version" du Game Center, pour le moment, nous avons trouvé :

L’app Freeform pour collaborer autour d’un tableau blanc virtuel (bêta 1)

Le support de Stage Manager avec des écrans externes sur les iPads M1 et M2 (bêta 1)

Un widget pour le suivi du sommeil est arrivé (bêta 1)

Plusieurs changements dans l’app Maison (bêta 1)

Prise en charge complète de Matter (bêta 1)

Un widget médicaments (bêta 2)

Les appels Wi-Fi chez Free Mobile (bêta 2)

Un tri amélioré dans l'app Bourse (bêta 2)

La personnalisation de l'écran always-on des iPhone 14 Pro (bêta 3)

La première mise à jour rapide de sécurité (bêta 3)



Pour la quatrième bêta, voici les nouveautés :

À venir

Les testeurs publics devraient recevoir la notification d'ici quelques heures, le temps qu'Apple s'assure qu'il n'y ait pas de bugs majeurs qui pourrait ruiner l'expérience utilisateur, vider plus rapidement la batterie ou même rendre inutilisable l'appareil.