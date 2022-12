iOS 16.2 ne cache plus les anciennes notifications par défaut

Dans la dernière version de test d'iOS 16.2, la bêta 4, Apple a apporté un changement mineur certes, mais appréciable au fonctionnement du centre de notifications : les anciennes alertes sont désormais visibles par défaut sans qu'il soit nécessaire de les faire glisser vers le haut par un geste supplémentaire.

Un petit changement bienvenu

Dans iOS 16.1.2, la dernière version publique à date, les utilisateurs ne voient pas automatiquement les anciennes notifications dans le centre de notification comme c'était le cas dans iOS 15. Au lieu de cela, les clients doivent faire glisser manuellement l'écran vers le haut à partir du milieu pour les révéler, s'il y en a.

Pire, si une nouvelle notification est reçue et que l'utilisateur déverrouille puis verrouille son iPhone sans interagir avec elle, iOS la traite comme une ancienne information et la relègue au second plan dans le centre de notifications. De quoi manquer des notifications importantes.



Le changement apporté par Apple dans la bêta 4 est donc appréciable, mais tout de même pas complètement satisfaisant. En effet, si le centre de notifications se comporte mieux, l'écran de verrouillage masque toujours les anciennes notifications, à moins que l'utilisateur ne fasse glisser le curseur vers le haut depuis le milieu de l'écran.



Reste à savoir si Apple va laisser cela comme ça pour la sortie de la version finale d'iOS 16.2, ou si il va uniformiser le comportement.



Que pensez-vous de cette nouveauté ?