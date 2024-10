Comment modifier le son des notifications par défaut de l'iPhone

Avec iOS 17, Apple a opéré un subtil changement qui n'a pas plu à de nombreux utilisateurs. La firme a modifié le son de notification par défaut de l'iPhone, une première depuis l'arrivée des notifications avec iOS 3.



Heureusement, avec la récente mise à jour logicielle iOS 17.2, les utilisateurs d'iPhone peuvent désormais personnaliser la tonalité et le retour haptique (vibration) pour les notifications par défaut. Cela ne changera évidemment pas le son des applications qui, comme iSoft, ont déjà un son spécifique. Voici un nouvel épisode "iPhone Facile".

La personnalisation des sons va plus loin

Jusqu'à présent, les paramètres sonores de l'iPhone permettaient aux utilisateurs de choisir leurs sonneries et tonalités, soit en achetant des sonneries, soit en les créant à partir d'un morceau avec GarageBand.



Depuis des années, il est possible de choisir un son d'alerte pour les appels entrants, les SMS, les messages vocaux, les courriels, ainsi que les alertes de calendrier et de rappel. Mais le son de notification par défaut n'était pas personnalisable.



Avec iOS 17.2, Apple a donc rendu ce paramètre personnalisable. Pour vous assurer d'avoir la fonctionnalité, rendez-vous dans Réglages -> Général -> Mise à jour du logiciel pour vérifier si votre appareil est à jour.

Comment modifier le son des notifications de l'iPhone

Ouvrez l'application Réglages. Accédez au panneau de configuration "Sons et vibrations". Sélectionnez "Alertes par défaut". Choisissez votre nouveau son pour la tonalité d'alerte. Vous pouvez choisir parmi une série de sons intégrés, acheter un son dans la boutique de sons ou choisir de ne pas utiliser de son du tout. Vous pouvez également modifier la vibration haptique utilisée, juste en-dessus de la sonnerie dans l'écran.

Après avoir modifié les réglages comme indiqué ci-dessus, tous les futurs sons de notification de l'iPhone utiliseront désormais la tonalité que vous avez sélectionnée. Encore une fois, si cela fonctionnera sur les apps qui utilisent le son par défaut comme Instagram ou L'Équipe, ce réglage n'aura aucun effet sur les apps qui utilisent leurs propres sons comme iSoft.



Pour mémoire, le son des messages SMS, e-mail, calendrier et autre est géré séparément. C'est aussi dans les réglages "Sons et vibrations".



PS : si vous n'aimez pas le nouveau son par défaut d'iOS 17 mais que vous aimiez l'ancien, le classique, alors changez pour "Tri-ton" au lieu de "Rebond".