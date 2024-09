iOS 17.2 : on peut enfin modifier le son et l'haptique par défaut des notifications

Si iOS 17 a conquis beaucoup de monde grâce aux nouveautés et sa stabilité, Apple a énormément déçu sur la sonnerie par défaut des notifications. Celle-ci a été décrite comme étant trop discrète et pas assez interpellant quand on l'entend sonner. Avec iOS 17.2, Apple proposera une option pour modifier le son et l'haptique des notifications !

Enfin une bonne décision

Depuis moins de 2 heures, les développeurs peuvent télécharger la quatrième bêta d'iOS 17.2, Apple continue son programme pour tenter de trouver et corriger un maximum de bugs et d'instabilités avant le déploiement officiel pour tous. Parmi les petites nouveautés qui se sont glissées dans cette nouvelle bêta, on retrouve la possibilité de modifier le son utilisé pour les notifications, désormais Apple vous propose de choisir le son qui vous convient le mieux.



Ce petit changement a fortement été sollicité par la communauté, beaucoup de personnes se sont plaintes de la nouvelle sonnerie des notifications d'iOS 17. Visiblement, la firme de Cupertino a écouté les critiques et va permettre la personnalisation !

Que vous soyez testeur public ou utilisateur basique, vous devrez suivre ce chemin après l'installation d'iOS 17.2 :

Ouvrir l'application Réglages

Allez dans "Sons et vibration"

Modifiez "Alerte par défaut"

Dans iOS 17.2, cette ligne s'affichera juste en dessous de "Alertes des rappels". C'est une bonne nouvelle, car l'absence de pouvoir personnaliser le son des notifications était clairement un point faible d'iOS 17 qui nous a fait passer à côté de nombreuses notifications (du moins pour ceux qui n'ont pas d'Apple Watch).