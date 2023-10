iOS 17 : choisir un moteur de recherche par défaut différent pour la navigation privée

Si la plupart d'entre vous a installé iOS 17 dès sa sortie (vous étiez déjà 30 % en bêta), vous ne connaissez peut-être pas encore toutes les astuces et nouveautés de la mise à jour qui accompagne les iPhone 15. Celle qui suit concerne Safari et son moteur de recherche par défaut. Ou plutôt, ses moteurs de recherche par défaut. En effet, Apple a ajouté une option qui pourrait s'avérer fort pratique pour certains utilisateurs. Vous allez voir, c'est très simple à utiliser !

Une astuce pour iOS 17

Après avoir instauré la possibilité de choisir le moteur de recherche par défaut au début de l'iPhone, Apple a attendu iOS 14 pour permettre à ses clients de choisir un navigateur par défaut. Cette fois, avec iOS 17, il s'agit d'affiner la configuration de Safari, l'application nativement installée sur les appareils de la marque.

Sans l'avoir crié sur tous les toits lors du keynote de la WWDC23, l'entreprise américaine a ajouté une ligne sous "Réglages" > "Safari" > "Moteur de recherche". Tout simplement appelée "Moteur de recherche (navigation privée)", cette nouvelle option reprend automatiquement la valeur du réglage standard. Mais ceux qui accordent une grande importance à leur vie privée auront certainement à coeur de sélectionner un autre moteur de recherche que celui du géant de Mountain View.



Alors que la navigation privée de Safari empêche tout traçage de l'appareil et du profil de l'utilisateur, passer par un moteur comme DuckDuckGo, Yahoo, Bing ou Ecosia (les quatre alternatives disponibles) ajoute un surplus de sécurité. En plus d'iOS 17 et d'iPadOS 17, ce choix supplémentaire est également présent sur macOS 14 Sonoma.



Rappelons en outre que Safari verrouille désormais vos pages ouvertes en navigation privée à l'aide de Face ID, Touch ID ou le code PIN de l'appareil. Quand on vous dit qu'Apple est le constructeur qui se préoccupe le plus de la confidentialité de ses clients....