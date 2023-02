DuckDuckGo est désormais disponible sur Mac App Store

Après plusieurs mois de bêta, le navigateur DuckDuckGo arrive enfin sur Mac. Comme la version existante pour iOS et iPadOS, il utilise le moteur de rendu WebKit, Apple obligeant (pour le moment) tout le monde à s'y soumettre afin d'accéder à l'App Store. Mais ce n'est pas un problème, le canard se base toujours sur le moteur fourni par l'OS, même sur Windows ou Android.

DuckDuckGo débarque sur MacOS

Voici comment se présente le navigateur :

DuckDuckGo pour Mac est une application de navigation gratuite qui vous offre une protection complète de votre vie privée en ligne. En un seul téléchargement, vous disposez d'un navigateur Internet privé au quotidien qui offre une protection transparente pendant que vous recherchez et naviguez, ainsi qu'un accès à la protection gratuite du suivi de votre boîte aux lettres électronique, à la gestion sécurisée des mots de passe, aux nouvelles fonctionnalités de la version bêta, et plus encore.

Si vous êtes du genre parano de la sécurité (et ce n'est pas un tord), alors il vaut mieux considérer un navigateur comme DuckDuckGo plutôt que Google Chrome ou Microsoft Edge. Comme Apple et son Safari, la société derrière DuckDuckGo met en avant la confidentialité et la liberté de surfer sans être suivi, harcelé, etc. Par exemple, par défaut, vous naviguez en mode privé sur DuckDuckGo. Les traqueurs sont bloqués, YouTube ne diffuse pas de publicités ciblées, vous pouvez forcer les visites en HTTPS, stocker vos mots de passe, empêcher les fenêtres de cookies, et plus encore.

Dernier plus de DuckDuckGo, c'est qu'il propose un mode comme le relais privé d'Apple, avec des adresses emails gratuites qui se terminent par @duck.com et qui évitant de diffuser sa vraie adresse.

C'est donc du tout bon, sachant que l'app fonctionne sur tous les appareils et que sur Mac, vous pouvez même le télécharger directement sur le site officiel.

