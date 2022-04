Le relais privé iCloud sera plus filtrant sous iOS 16

Dans le cadre de son service d'abonnement iCloud+ dévoilé lors de la WWDC 2021, Apple a lancé le "relais privé iCloud". Cette fonctionnalité est conçue pour donner aux utilisateurs une couche supplémentaire de confidentialité et de sécurité en envoyant les demandes à travers deux relais internet distincts pour masquer les informations de l'utilisateur. Une sorte de VPN directement intégré à iOS 15, pour le moment en bêta. Et avec iOS 16 qui arrive dès juin en bêta, la confidentialité sera encore plus forte.

La version finale de Private Relay avec iOS 16 ?

La fonctionnalité est actuellement disponible pour les abonnés iCloud+ en tant que fonctionnalité "bêta", mais selon toute vraisemblance, la version finale arrive avec iOS 16.



Un nouveau rapport publié par Digiday cite plusieurs sources selon lesquelles Apple prévoit une poignée de nouvelles fonctionnalités pour iOS 16 cette année afin de contrôler davantage le suivi des données des utilisateurs. L'une des sources industrielles citées dans l'article est Charles Manning, PDG de la société de mesure analytique mobile Kochava.

Monsieur Manning explique qu'il pense qu'Apple va renforcer sa politique de protection de la vie privée en développant "Private Relay" :

Les implications logistiques de l'application de la politique, combinées à la tradition d'Apple de créer des garde-fous techniques, indiquent qu'ils s'appuieront sur Private Relay comme mécanisme d'application technique (ou partiel).



Je pense qu'Apple annoncera que les clients adorent Private Relay et que le succès est tel qu'ils vont en faire une fonctionnalité permanente pour les comportements in-app.

Le relais privé bientôt étendu aux apps tierces ?

À l'heure actuelle, le relais privé iCloud fonctionne principalement pour les abonnés iCloud+ pour le trafic Internet dans Safari. Il ne fonctionne pas pour la plupart des autres échanges de données en dehors de Safari et de certaines fonctionnalités de Mail. Toutefois, selon ce rapport, Apple pourrait étendre la fonctionnalité VPN à d'autres services et applications.



Rappelons qu'à l'heure actuelle, Apple effectue déjà des redirections pour tous les utilisateurs dans Safari lorsqu'ils visitent des sites Web HTTP non sécurisés. Ce reroutage est effectué pour tous les utilisateurs, qu'ils soient ou non abonnés à iCloud+ et que le relais privé iCloud soit activé.



En fin de compte, nous ne sommes pas surpris des prochaines étapes dans iOS 16, Apple faisant de la confidentialité de ses utilisateurs l'un des ces principaux cheval de bataille afin de se démarquer de la concurrence, Android en tête.



Que pensez-vous de cette évolution possible ? Rendez-vous à la WWDC 2022 le 6 juin.