Pas de nouveau design pour iOS 16, mais du mieux pour les notifications et la santé

Aucun détail n'a été partagé sur ce que macOS 13 comprendra, y compris comment il sera nommé. macOS Big Sur a présenté une refonte majeure avec le neumorphisme et a été suivi d'une mise à jour moins importante avec macOS Monterey . Rendez-vous le 6 juin prochain pour suivre la WWDC 2022 , une date que l'on avait d'ailleurs révélé quelques semaines avant tout le monde.

Gurman a ajouté que watchOS 9 pourrait comporter "des mises à jour majeures du suivi de l'activité et de la santé". Logique, si iOS 16 évolue dans ce sens, le firmware des montres devra suivre.

Une mauvaise nouvelle pour ceux qui, comme nous, espéraient un coup de pinceau attendu depuis iOS 7 et le fameux "flat design". Rappelons que nous avions dévoilé en exclusivité la listes des iPhone compatibles iOS 16 .

Pour ce qui est d'iOS, je m'attends à des améliorations assez importantes, notamment une mise à jour des notifications et de nouvelles fonctions de suivi de la santé. Je ne m'attends pas à une refonte complète de l'interface d'iOS, même si elle n'a pas beaucoup changé depuis iOS 7 il y a près de dix ans. Mais il pourrait y avoir une nouvelle interface multitâche pour iPadOS. Apple présentera en avant-première iOS 16, ainsi que iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 et tvOS 16 lors de la WWDC, qui se tiendra officiellement du 6 au 10 juin.

Dans sa dernière lettre d'information " Power On ", le journaliste américain écrit qu'il ne s'attend pas à une refonte majeure d'iOS, mais qu'au contraire, la prochaine version d'iOS comprendra des améliorations des notifications et de nouvelles fonctions de suivi de la santé.

La prochaine mouture majeure du système d'exploitation mobile d'Apple, iOS 16, sera présenté en avant-première lors de la WWDC 2022 en juin prochain. Celui qui dont le nom de code est "Sydney" ne constituerait pas un changement majeur, mais améliorera deux axes principaux : les notifications et les fonctions de suivi de la santé d'après Mark Gurman de Bloomberg.

