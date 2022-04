Apple annonce la WWDC 2022 entre le 6 juin et le 10 juin

⏰ Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Julien Russo

1



Chaque année, Apple organise sa traditionnelle WWDC, un évènement qui permet aux développeurs d'apprendre les prochaines avancées du côté des outils de développement, mais aussi... la découverte des futures mises à jour logicielles qui sortiront sur nos iPhone, iPad, Mac, Apple Watch...

La WWDC 2022 commence le 6 juin

Comme on vous l'avait révélé en exclusivité sur iPhoneSoft, Apple va organiser dès le 6 juin 2022 sa 33e conférence mondiale de la Worldwide Developers Conference (WWDC), sans surprise, l'évènement sera uniquement virtuel, Apple estime qu'il n'est pas encore possible de rassembler plusieurs milliers de développeurs dans un endroit clos en raison du contexte sanitaire.



Cette conférence sera l'occasion de dévoiler au monde entier les nouveautés logicielles qui entreront dans les programmes de bêtas dès cet été.

Apple présentera :

iOS 16

iPadOS 16

watchOS 9

macOS 13 (nom encore inconnu)

tvOS 16

Voici ce que déclare Apple sur sa WWDC 2022 :

Apple a annoncé aujourd'hui qu'elle accueillera sa conférence mondiale annuelle des développeurs (WWDC) dans un format en ligne du 6 au 10 juin, auquel tous les développeurs pourront assister gratuitement. S'appuyant sur le succès des deux dernières années d'événements virtuels, WWDC22 présentera les dernières innovations en matière d'iOS, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS, tout en donnant aux développeurs l’accès aux ingénieurs et aux technologies Apple pour apprendre à créer des applications révolutionnaires et des expériences interactives.

Dans le communiqué, Susan Prescott la vice-présidente des relations mondiales avec les développeurs et du marketing des entreprises et de l'éducation d'Apple explique :

La WWDC a toujours été un forum pour créer des liens et construire une communauté. Dans cet esprit, la WWDC22 invite les développeurs du monde entier à se réunir pour explorer comment donner vie à leurs meilleures idées et repousser les limites de ce qui est possible. Nous aimons entrer en contact avec nos développeurs, et nous espérons que tous nos participants repartiront en se sentant stimulés par leur expérience.

La WWDC 2022 inclura dans les jours qui suivent l'Apple Event, des événements Apple State of the Union et Apple Design Award, des sessions en ligne, des laboratoires 1:1 pour les développeurs. Ces derniers pourront aussi discuter avec les développeurs et ingénieurs qui travaillent quotidiennement à l'Apple Park. Un moment d'échange exceptionnel que peu d'entreprises dans le monde proposent.



De plus, Apple indique qu'elle organise une "journée spéciale" pour les développeurs et les étudiants le 6 juin sur son campus de Cupertino, et que certains participants seront invités à une soirée de visionnage.

Des nouveautés surprises à la WWDC 22 ?

Il n'est pas à exclure qu'Apple fasse également des annonces matérielles dans cette WWDC 2022, il se pourrait qu'on en sache plus sur les AirPods Pro 2 (qui vont débarquer cette année selon Kuo) ou encore sur d'autres nouveautés à venir comme le premier casque AR/VR ainsi que le futur Mac Pro 2022.