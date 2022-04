Rumeur : les AirPods Pro 2 vont être lancés au second semestre de 2022

⏰ Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Julien Russo

Réagir



Apple a reconduit l'année dernière les AirPods en lançant une troisième génération avec plusieurs améliorations pour redynamiser les ventes dans le monde. L'année 2022 devrait être celle du renouvellement des AirPods Pro, selon une récente rumeur, le géant californien privilégierait le second semestre pour le début de la commercialisation.

Les AirPods Pro 2 en même temps que les iPhone 14 ?

D'après un récent tweet de l'analyste Ming-Chi Kuo, les AirPods Pro de 2e génération vont débarquer au cours du troisième ou quatrième trimestre de 2022. Les fournisseurs et partenaires d'assemblages se préparent déjà à répondre à cette future demande qui sera probablement très intense pour les fêtes de fin d'année !



Kuo souligne également qu'Apple a remarqué une faille qui n'a pas été anticipée envers la gamme AirPods actuelle. En effet, en lançant les AirPods 3, Apple a fait le choix de ne pas supprimer de la vente les AirPods 2 qui continuent à être massivement fabriqués dans les usines en Asie.

Le problème, c'est que comme il y a peu de nouveautés sur les AirPods 3 et que la précédente génération est légèrement moins chère, les consommateurs se rapprochent de ce qui leur paraît comme étant le mieux sur le rapport qualité/prix.

Du coup, les AirPods 2 s'écoulent plus vite que les AirPods 3.

Pour Apple, c'est une mauvaise nouvelle, car la marge de bénéfice n'est pas du tout la même !

En conséquence, la firme de Cupertino a annoncé à ses partenaires de fabrication et ses fournisseurs qu'une réduction de plus de 30% de la production des AirPods 3 va commencer à partir du mois de juillet 2022. Cette étape est indispensable pour éviter un surplus dans les stocks.



D'après Ming-Chi Kuo, Apple pourrait apprendre de son erreur et supprimer définitivement la commercialisation des AirPods Pro dès que les AirPods Pro 2 seront disponibles.

Le géant californien souhaite à tout prix que ses clients se rapprochent des écouteurs sans fil les plus coûteux, quitte à risquer de perdre des ventes !



Selon les dernières rumeurs, Apple devrait proposer une petite révolution avec les AirPods Pro 2 : la qualité audio sans perte, pour le moment la firme de Cupertino n'avait pas réussi à le faire à cause de la vitesse de transmission insuffisante du Bluetooth. Toutefois, Apple pourrait avoir trouvé la solution, une indiscrétion affirmait il y a peu que les meilleurs éléments chez Apple travaillaient activement pour résoudre ce blocage.



Plus d'informations devraient bientôt arriver, on en saura plus sur les fonctionnalités, améliorations, mais aussi sur le prix et la date de lancement.