iOS 18.4 : les AirPods vont devenir plus intelligents que jamais

Les AirPods vont devenir encore plus intelligents avec iOS 18.4, une mise à jour majeure qui promet de révolutionner l'interaction avec Siri. Bien que 2024 n'ait pas vu l'arrivée des AirPods Pro 3 ni des AirPods Max 2, l'année a tout de même été riche en nouveautés logicielles pour les écouteurs sans fil d'Apple, et c'est loin d'être terminé.

Des fonctionnalités innovantes déjà disponibles

Les AirPods ont reçu plusieurs améliorations significatives avec iOS 18 et 18.1, notamment l'isolation vocale pour des appels plus clairs dans les environnements bruyants, et les interactions Siri par mouvements de tête permettant de répondre "oui" ou "non" d'un simple hochement. S'ajoutent à cela des fonctionnalités liées à la santé auditive et une amélioration de l'audio spatial personnalisé.

iOS 18.4 : Une révolution pour Siri

La prochaine mise à jour majeure iOS 18.4 promet de transformer radicalement l'assistant vocal d'Apple. Parmi les nouveautés majeures annoncées :

La possibilité d'effectuer des actions complexes au sein des applications et entre elles

Une meilleure compréhension du contexte personnel (agenda, messages, podcasts écoutés)

Une "conscience" de ce qui est affiché à l'écran pour des interactions plus pertinentes

Ces améliorations devraient permettre à Siri de devenir l'assistant intelligent que les utilisateurs attendent depuis longtemps. Les AirPods, avec leurs fonctionnalités d'interaction non verbale, seront au cœur de cette évolution, offrant une expérience plus naturelle et intuitive, rappelant presque le film "Her".



L'amélioration de Siri s'inscrit dans une stratégie plus large d'Apple visant à renforcer son écosystème d'intelligence artificielle. La firme de Cupertino rattrape ainsi son retard sur ses concurrents comme Google et Microsoft. Les AirPods deviennent un élément central de cette stratégie, offrant une interface naturelle et discrète pour interagir avec un assistant virtuel de plus en plus capable. Avec un Siri plus intelligent, les AirPods pourront agir à terme comme de véritables assistants virtuels qui vous suivent partout. iOS 18.4 et l'arrivée d'Apple Intelligence en France pourront nous donner un avant-goût du futur.



