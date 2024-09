Les AirPods devraient bénéficier de nouvelles fonctionnalités avec iOS 18

Avec iOS 18, Apple a prévu une tonne de nouveautés sur l’iPhone, mais aussi sur les… AirPods. Les célèbres écouteurs sans fil d’Apple vont bénéficier de nouvelles fonctionnalités ! Mark Gurman a dévoilé en avant-première les annonces que devraient réaliser Apple pour le futur firmware destiné aux AirPods !

Les AirPods auront un petit rafraîchissement avec iOS 18

Avec l’annonce imminente d’iOS 18, les utilisateurs d’AirPods peuvent s’attendre à des innovations intéressantes axées sur la santé auditive, selon les prévisions de Mark Gurman pour Bloomberg. L’une des fonctionnalités phares d’iOS 18 pour les AirPods est le test auditif intégré. Cette nouveauté permettra aux utilisateurs d’évaluer leur audition directement à partir de leurs écouteurs. Le test consistera en la diffusion de différentes tonalités et sons, mimant l’expérience d’un véritable test auditif réalisé par un professionnel de la santé. L’objectif principal est de détecter d’éventuels problèmes auditifs chez l’utilisateur. À l’instar de la vérification des problèmes cardiaques via l’application ECG de l’Apple Watch, cette fonctionnalité vise à offrir une première évaluation de l’audition.



Avant de commencer le test, Apple rappellera aux utilisateurs qu’en cas de détection de problèmes auditifs, il est fortement recommandé de consulter un professionnel pour un examen plus approfondi. Cette précaution est essentielle pour garantir que les utilisateurs ne s’appuient pas uniquement sur les résultats du test intégré.

Fonction d’aide auditive

En complément du test auditif, iOS 18 pourrait introduire une fonction d’aide auditive. Cette fonctionnalité pourrait offrir des améliorations auditives personnalisées basées sur les résultats du test auditif. L’intégration de cette fonction permettrait aux AirPods de comprendre et d’ajuster les besoins auditifs spécifiques de chaque utilisateur, améliorant ainsi leur expérience d’écoute quotidienne quand ils ont les AirPods dans les oreilles.



Bien que les détails sur cette fonctionnalité soient encore limités, il est prévu qu’elle soit annoncée plus tard dans l’année. Cette innovation marquerait une étape importante dans l’évolution des AirPods, en les transformant en outils de santé auditive avancés.

Améliorations et nouveaux modèles

En plus des nouvelles fonctionnalités logicielles, des améliorations matérielles des AirPods sont également attendues avec les nouveaux modèles prévus cette année. Bien que les informations spécifiques soient encore limitées, les indications actuelles sous-entendent une focalisation sur les solutions auditives. Cette orientation stratégique pourrait renforcer la position des AirPods en tant qu’appareils de santé auditive, en plus de leur rôle actuel d’écouteurs de haute qualité.



