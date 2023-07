AirPods 2 : ils sont en promotion à seulement 99€ !

Vous cherchez une bonne promotion sur les AirPods de 2e génération ? Ne bougez plus, vous êtes au bon endroit. Amazon propose en ce moment une magnifique remise sur les AirPods 2 avec le boîtier de charge filaire. Les écouteurs sans fil passent en dessous de la barre symbolique des 100€, ce qui n'est pas fréquent !

Les AirPods 2 en méga promo

Pour une durée temporaire, Amazon présente en ce moment les AirPods de 2e génération à un prix défiant toute concurrence. Normalement commercialisé à 159€ (soit le prix officiel) Amazon a décidé de brader le prix et de les vendre à seulement... 99€ !

Cette réduction assez rare (-38%) prouve que c'est le moment ou jamais de saisir l'occasion et de renouveler votre paire d'écouteurs.



Pour rappel, les AirPods 2 ont été officiellement lancés par Apple le 20 mars 2019. Ces nouveaux AirPods étaient dotés de diverses améliorations par rapport à la première génération, notamment une meilleure autonomie de la batterie et une connectivité plus stable.

Les AirPods 2, des écouteurs qui conservent un niveau "premium" même en 2023

Les AirPods 2 figurent toujours parmi les meilleurs écouteurs actuellement commercialisés (hors modèles Pro), voici à quoi vous attendre :

Qualité audio : les AirPods de 2e génération offrent une qualité audio claire et équilibrée.

Connectivité : Grâce à la puce Apple H1 intégrée, ils offrent une connexion sans fil rapide et stable avec vos appareils iOS. Vous profitez d'une fluidité pour le passage d'un appareil à l'autre.

Batterie : Les AirPods de 2e génération sont équipés d'une batterie offrant jusqu'à 5 heures d'écoute continue sur une seule charge. Le boîtier de charge fourni permet de recharger les AirPods plusieurs fois, offrant ainsi plus de 24 heures d'autonomie totale.

Siri et commandes tactiles : Grâce à la puce Apple H1, les AirPods de 2e génération prennent en charge l'activation mains libres de Siri. Vous pouvez donc lancer des commandes vocales sans avoir à sortir votre iPhone de votre poche. De plus, les AirPods sont dotés de capteurs tactiles permettant de contrôler la musique, les appels et d'autres fonctionnalités en tapotant simplement dessus.

J'achète les AirPods 2 à 99€ au lieu de 159€ (-38%). Si vous êtes intéressé, allez-y maintenant, car la promotion s'arrêtera à la rupture des stocks disponibles.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.