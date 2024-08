Les écouteurs Bose QuietComfort Ultra sont en promotion (les AirPods Pro 2 en danger ?)

Il n'y a pas que les AirPods dans la vie, il y a aussi des alternatives tout aussi compétitives en termes de caractéristiques, fonctionnalités, performances et tarifs. C'est le cas des écouteurs QuietComfort Ultra de la marque Bose. Spécialiste dans l'audio depuis des années et des années, Bose nous a impressionné une fois de plus avec ses derniers écouteurs haut de gamme qui sont actuellement en promotion !

Les QuietComfort Ultra à -29%

Pour une durée temporaire, Bose propose en ce moment (via Amazon France) une belle réduction sur ses QuietComfort Ultra, des écouteurs sans fil avec réduction de bruit, audio spatial et une autonomie optimale pour écouter de la musique sur une longue durée. Normalement facturé au prix de 349,95€ (tarif officiel), les écouteurs sont temporairement passés à 249,95€, ce qui représente une remise de 29% !

Les caractéristiques de ces écouteurs sont convaincantes et devraient satisfaire la majorité des personnes qui cherchent des écouteurs sans fil haut de gamme avec de la réduction de bruit.

Une immersion sonore au-delà de ce que vous pouvez imaginer

Les écouteurs Bose QuietComfort Ultra sans fil offrent une expérience audio spatiale révolutionnaire, vous plongeant dans un univers sonore où le son semble provenir de face et de tous les côtés. Grâce à cette technologie avancée, chaque écoute devient une aventure immersive, que ce soit pour la musique, les podcasts ou les appels.

Une réduction de bruit qui sait s'adapter

Profitez d’une tranquillité absolue grâce à la technologie CustomTune de Bose, qui analyse et ajuste le son pour chaque oreille. Cette réduction active de bruit s’adapte parfaitement à votre environnement, ce qui garantit une écoute sans distraction, même dans les lieux les plus bruyants.

Un confort sur mesure

Bose a conçu ces écouteurs avec un port personnalisable, incluant neuf embouts souples et bandes de maintien. Trouvez la forme parfaite qui épouse vos oreilles pour un confort optimal tout au long de la journée. Finis les douleurs ou l’inconfort après de longues heures d’utilisation !

Une autonomie prolongée et supérieure à beaucoup d'écouteurs concurrents

Les Bose QuietComfort Ultra offrent jusqu’à 6 heures d’autonomie et jusqu’à 4 heures en mode Immersive Audio. Une simple charge de 20 minutes vous donne 2 heures supplémentaires de plaisir auditif, parfait pour les journées bien remplies.

Des appels clairs et commandes intuitives

Les micros à réduction de bruit garantissent des appels d’une clarté exceptionnelle, même dans des environnements bruyants. Les commandes tactiles intuitives vous permettent de gérer facilement le volume, les pistes musicales, les modes d’écoute et les appels.

Trois modes d'écoute adaptatifs

Autre point fort de ces écouteurs premium, ce sont les modes d'écoute, Bose en propose plusieurs, ce qui permet par exemple de rester enfermé de votre bulle ou de profiter de votre musique tout en restant connecté à ce qui vous entoure !

Mode Quiet

Le mode Quiet est spécialement conçu pour les moments où vous avez besoin de concentration et de calme. Il utilise une réduction de bruit active de haute qualité pour éliminer les distractions sonores environnantes, vous permettant de vous plonger pleinement dans votre musique ou vos tâches.

Mode Aware

Le mode Aware est conçu pour les situations où vous devez rester attentif à votre environnement tout en profitant de votre musique. Ce mode vous permet d’entendre les sons essentiels autour de vous, comme les annonces publiques, les conversations ou le trafic.

Mode Immersion

Le mode Immersion est la combinaison ultime de réduction de bruit et d’audio spatial pour une expérience sonore complète et enveloppante. Il utilise la technologie Bose Immersive Audio pour créer une scène sonore où les sons semblent provenir de toutes les directions, offrant une sensation de profondeur et de présence.

Une promotion qui ne va pas durer longtemps

D'une manière globale, les écouteurs Bose QuietComfort Ultra impressionnent et sont largement à la hauteur des AirPods Pro 2. Si vous êtes intéressé, il faudra prendre une décision rapide, car comme Amazon l'indique, la promotion est disponible sur une durée limitée.

J'achète les Bose QuietComfort Ultra à 249,95€ au lieu de 349,95€ (-29%)

Les abonnés Amazon Prime bénéficient de la livraison gratuite et en 1 jour ouvré (suivant leur localisation et de la disponibilité des écouteurs dans l'entrepôt le plus proche de leur domicile)

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.