Bose va lancer un casque et des écouteurs QC Ultra

Longtemps en tête des ventes d'accessoires audio premium avec la gamme QuietComfort, aussi appelée QC, Bose s'apprêterait à lancer de nouveaux casques et écouteurs pour revenir sur le devant de la scène, selon une fuite de MySmartPrice. Les écouteurs QuietComfort Earbuds Ultra de Bose succéderont aux QuietComfort II, qui ont été grandement appréciés par les clients, et le casque QuietComfort Ultra semble être une version plus haut de gamme du QC 45 de la société.

Si vous avez déjà essayé un casque Bose, vous savez probablement que l'un des points forts de tous les produits de la marque, et en particulier des écouteurs QuietComfort II, est l'annulation active du bruit. La technologie ANC du fabricant est inégalée - bien qu'Apple s'en approche fortement avec les AirPods Pro 2 et AirPods Max - et ces nouveaux modèles iront encore plus loin. Les deux nouveaux accessoires offriraient une technologie ANC entièrement intégrée qui vous permet d'ignorer en toute sécurité la personne à côté de vous lors de votre prochain voyage en train ou tout simplement au bureau.



Le casque QC Ultra

Le casque QuietComfort Ultra de Bose sera toujours proposé en deux options de couleur : noir et blanc. Il sera équipé de boutons physiques pour ajuster le volume et gérer la lecture musicale, offrant ainsi une expérience similaire aux autres produits de la série QuietComfort. De plus, le casque disposera d'un port USB-C qui servira à la fois pour la recharge et pour les connexions filaires, une bonne idée pour l'audio sans perte que l'on peut avoir par exemple sur Apple Music depuis plus de deux ans. Son design épuré fait un joli clin d'oeil au Bose 700.

Les écouteurs QC EarBuds Ultra

Les écouteurs QuietComfort Ultra seraient fournis avec un nouvel ensemble d'embouts souples, tout en conservant un design extérieur semblable à celui de leur prédécesseur. D'après MySmartPrice, ils seront également disponibles en deux coloris : noir et blanc, et devraient être équipés d'un microphone intégré, de commandes tactiles, de la connectivité Bluetooth 5.3, d'une résistance à l'eau IPX4, etc. Il faudra attendre l'officialisation de Bose pour connaitre l'ensemble des caractéristiques qui justifieraient la dénomination "Ultra", décidément en vogue ces derniers temps.

En attendant la confirmation de cette fuite plus que crédible, car accompagnée de rendus plus vrais que nature, rappelons que les prix de ces deux modèles haut de gamme devraient être respectivement de 399 et 549 euros. Quant au lancement, il serait prévu pour le mois prochain.



D'ici là, sachez que le Bose QC 45 est à 245 euros (au lieu de 349 euros) et les Bose QC Earbuds II sont à 249 euros au lieu de 299 euros.

