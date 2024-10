Prime Day 2024 : le casque Bose QC SC est en promotion

Vous cherchez à renouveler votre casque ou quitter vos écouteurs pour passer à un casque afin d'optimiser le confort et l'expérience au quotidien ? Ne bougez plus, nous avons la promotion qu'il vous faut. À l'occasion de la première journée du Prime Day 2024, Bose propose en ce moment une belle remise sur son QuietComfort SC, un casque haut de gamme avec des caractéristiques très intéressantes.

Une offre Prime Day à saisir rapidement

Depuis minuit, les abonnés Amazon Prime peuvent bénéficier d'une importante quantité de remises sur leurs produits préférés. Parmi les offres du moment, on retrouve celles d’Apple et de Bose du côté des casques audio. La célèbre marque spécialisée dans les écouteurs et casques propose une belle réduction sur son Bose QuietComfort SC, un casque haut de gamme avec des caractéristiques et fonctionnalités qui vont vous convaincre.



Normalement commercialisé à 229,95€, le QuietComfort SC est temporairement disponible à 189,95€, ce qui représente une remise de 17% par rapport au prix habituel. Ce casque qui est souvent en réduction le reste de l'année n'a pas bénéficié d'une remise aussi importante depuis un petit moment !

Un casque qui a de sérieux arguments

Une réduction de bruit légendaire : alliant une technologie de réduction de bruit active et des fonctionnalités passives, ce casque Bose vous permet de vous isoler du monde extérieur et de ses distractions. Que vous soyez en avion, dans un café bruyant ou simplement à la maison, profitez pleinement de votre musique sans être dérangé par les bruits environnants.

: alliant une technologie de réduction de bruit active et des fonctionnalités passives, ce casque Bose vous permet de vous isoler du monde extérieur et de ses distractions. Que vous soyez en avion, dans un café bruyant ou simplement à la maison, profitez pleinement de votre musique sans être dérangé par les bruits environnants. Confort absolu : les coussinets moelleux entourent délicatement vos oreilles, offrant une expérience d'écoute prolongée sans inconfort. L'arceau matelassé, stable et confortable, maintient parfaitement le casque en place, que vous soyez en mouvement ou assis tranquillement.

: les coussinets moelleux entourent délicatement vos oreilles, offrant une expérience d'écoute prolongée sans inconfort. L'arceau matelassé, stable et confortable, maintient parfaitement le casque en place, que vous soyez en mouvement ou assis tranquillement. Deux modes d’écoute : ce casque sans fil propose deux modes distincts pour une expérience sonore personnalisée. Le mode "Quiet" vous offre une réduction totale du bruit pour une immersion complète, tandis que le mode "Aware" vous permet de rester conscient de votre environnement tout en profitant de votre musique. Ainsi, vous avez un contrôle total sur votre expérience d'écoute, que vous soyez dans une bibliothèque ou en pleine rue.

: ce casque sans fil propose deux modes distincts pour une expérience sonore personnalisée. Le mode "Quiet" vous offre une réduction totale du bruit pour une immersion complète, tandis que le mode "Aware" vous permet de rester conscient de votre environnement tout en profitant de votre musique. Ainsi, vous avez un contrôle total sur votre expérience d'écoute, que vous soyez dans une bibliothèque ou en pleine rue. Un son haute qualité et réglage de l’égaliseur : Redécouvrez vos morceaux préférés grâce à une qualité sonore exceptionnelle. L'égalisation réglable vous permet de personnaliser les basses, les médiums et les aigus selon vos préférences, ce qui offre un son riche et détaillé pour une expérience d'écoute inégalée.

: Redécouvrez vos morceaux préférés grâce à une qualité sonore exceptionnelle. L'égalisation réglable vous permet de personnaliser les basses, les médiums et les aigus selon vos préférences, ce qui offre un son riche et détaillé pour une expérience d'écoute inégalée. Une autonomie pour toute la journée : profitez de votre musique sans interruption grâce à une autonomie impressionnante de 24 heures. De plus, une charge rapide de 15 minutes vous donne jusqu'à 2 heures et demie d'écoute supplémentaire, parfait pour les journées bien remplies.

: profitez de votre musique sans interruption grâce à une autonomie impressionnante de 24 heures. De plus, une charge rapide de 15 minutes vous donne jusqu'à 2 heures et demie d'écoute supplémentaire, parfait pour les journées bien remplies. Une connexion continue à vos appareils : Grâce à la fonctionnalité du bouton multipoint, le casque reste connecté à vos appareils préférés. Passez facilement de votre smartphone à votre tablette sans avoir à vous reconnecter à chaque fois, pour une expérience utilisateur fluide et sans tracas.

Bose fournit aussi un étui de transport, il y a une fermeture à glissière et une pochette intérieure pour les câbles.

Ce casque Bose en réduction est une opportunité à ne pas manquer pour ceux qui recherchent une qualité sonore exceptionnelle, un confort inégalé et des fonctionnalités pratiques.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.