Prime Day 2024 : l'étui de protection de Spigen pour Vision Pro est en promotion

Le 19 janvier 2024, le monde apprenait qu'une alternative au coûteux étui de voyage officiel d'Apple voyait le jour à un prix nettement plus avantageux. En effet, l'accessoiriste Spigen a présenté un étui de protection au design luxueux et personnalisé avec des couleurs similaires à ceux de l'Apple Vision Pro. Spigen a même été plus loin en intégrant un emplacement secret pour y glisser un AirTag au cas où vous perdez ou qu'on vous vole votre Vision Pro.

Une promotion à saisir d'urgence si vous possédez un Vision Pro

Depuis minuit, les abonnés Amazon Prime bénéficient d'une tonne de ventes flash avec des tarifs parfois très compétitifs. La marque Spigen a décidé de participer à cet événement annuel et pas avec n'importe quel produit, car l'entreprise a choisi de baisser temporairement le prix du Spigen Klasden, un étui de protection très haut de gamme pour l'Apple Vision Pro.



Normalement facturé au tarif de 59,99€, Spigen propose une remise de 30%, ce qui fait descendre le prix à 41,99€. Ce produit qui n'a pas connu de "grosse promotion" depuis sa commercialisation en France, bénéficie aujourd'hui d'une baisse de prix importante, ce qui va probablement convaincre beaucoup de possesseurs d'Apple Vision Pro désireux de transporter leur ordinateur spatial avec eux.

Objectif protection, sécurité et fiabilité

Protection supérieure et design élégant

Cet étui est idéal pour les personnes toujours en déplacement. Son revêtement en nylon de haute qualité garantit une résistance et une durabilité exceptionnelles. La sangle de transport en cuir apporte une note d'élégance et la coque robuste en EVA offre une protection optimale contre les chocs et les chutes.

Artisanat de précision

L'intérieur de cet étui a été soigneusement conçu pour épouser parfaitement les formes de l'Apple Vision Pro. Un séparateur intégré, doté d'un coussin moelleux, offre une protection supplémentaire, assurant que votre appareil reste à l'abri des éraflures et des chocs.

Organisation de rangement optimale

Doté de compartiments de rangement intégrés et de sangles élastiques, cet étui sert non seulement de protection, mais également de solution d'organisation. Il offre suffisamment d'espace pour accueillir la batterie externe du Vision Pro, le câble de charge et d'autres accessoires essentiels, tout en les maintenant accessibles et bien rangés.

Un compartiment secret pour y glisser un AirTag (le gros plus par rapport à l'étui de protection officiel d'Apple)

Le clou du spectacle est sans doute le compartiment secret AirTag. Ce compartiment astucieusement dissimulé vous permet d'insérer un AirTag, offrant ainsi une fonctionnalité antivol à votre étui. Vous pouvez suivre votre Apple Vision Pro à tout moment pour avoir une tranquillité d'esprit totale, que vous soyez en voyage ou dans un lieu bondé. Pour rappel, l'Apple Vision Pro n'est pas compatible avec le réseau Localiser, il est donc rassurant de pouvoir le suivre avec un AirTag.

Est-ce le meilleur étui de protection et de voyage actuellement commercialisé pour l'ordinateur spatial d'Apple ? On serait tenté de vous dire oui, surtout avec son prix attractif. Vous pouvez acheter le Spigen Klasden pour Vision Pro à seulement 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%) sur Amazon France.

