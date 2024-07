L'accessoiriste Spigen annonce un étui de protection pour le Vision Pro

Lors du lancement de la précommande du Vision Pro en début d'après-midi, Apple a partagé un étui de voyage à 199 $ conçu spécifiquement pour le transport de l'ordinateur spatial. Ce tarif particulièrement élevé a incité l'accessoiriste Spigen à partager sur X (anciennement Twitter) une alternative à l'étui d'Apple. Largement moins cher que l'étui officiel d'Apple, l'étui de Spigen promet une finition haut de gamme et une sécurisation maximale du Vision Pro pendant vos déplacements.

89,99$ pour Spigen VS 199$ pour Apple

Après avoir payé plus de 3500 $ pour un Apple Vision Pro, les Américains sont-ils encore prêts à dépenser 199 $ de plus pour obtenir un étui de protection afin de protéger leur ordinateur spatial ? En regardant les réseaux sociaux, on serait bien tenté de vous dire oui, toutefois, ce n'est pas le cas de toutes les personnes qui ont passé une précommande sur l'Apple Store en ligne US cet après-midi.



Parmi les solutions alternatives, on retrouve celle de Spigen. L'accessoiriste a partagé sur X (Twitter) un lien Amazon redirigeant vers un étui de protection destiné au Vision Pro. Pourquoi cette alternative est intéressante ? Parce qu'en plus de mettre en avant des engagements de protection envers le Vision Pro, elle est largement moins chère que celle d'Apple. Il faudra compter seulement 89,99 $ contre 199 $ pour l'étui officiel d'Apple. Bien sûr, nous sommes aux États-Unis, donc il faudra ajouter les taxes pour l'un comme pour l'autre, mais globalement ça reste une belle économie, surtout après une grosse dépense pour acquérir le Vision Pro.

Spigen a même pensé à un compartiment secret pour y glisser un AirTag

Protection supérieure et design élégant

Cet étui est conçu pour ceux qui sont constamment en mouvement. Avec son extérieur en tissu de nylon de haute qualité, il promet d'offrir une résistance et une durabilité inégalées. La sangle de transport en cuir ajoute une touche d'élégance, tandis que la coque en EVA robuste assure une protection maximale contre les chocs et les chutes.

L'intérieur de l'étui a été minutieusement conçu pour épouser parfaitement les contours de l'Apple Vision Pro. Un séparateur de coussin moelleux intégré fournit une couche supplémentaire de protection, garantissant que votre appareil reste à l'abri des éraflures et des impacts.

Avec des compartiments de rangement intégrés et des sangles élastiques, cet étui n'est pas seulement un bouclier protecteur, mais aussi une solution d'organisation. Il offre amplement d'espace pour ranger la batterie externe du Vision Pro, des câbles de charge, et d'autres accessoires essentiels, tout en les gardant accessibles et en ordre.

Le clou du spectacle est sans doute le compartiment secret AirTag. Ce compartiment astucieusement dissimulé vous permet d'insérer un AirTag, offrant ainsi une fonctionnalité antivol à votre étui. Vous pouvez suivre votre Apple Vision Pro à tout moment pour avoir une tranquillité d'esprit totale, que vous soyez en voyage ou dans un lieu bondé.

L'étui de protection a désormais sa fiche sur Amazon US, mais n'est pas encore disponible à l'achat. Spigen vient probablement de révéler la meilleure alternative à l'étui de voyage dévoilé aujourd'hui par Apple. Cet étui qui sera commercialisé sur Amazon US dans peu de temps devrait l'être aussi dans les autres pays où le Vision Pro sera bientôt disponible.