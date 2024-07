Une housse de protection décevante pour l'Apple Vision Pro

En plus du casque, Apple devrait fournir une housse de protection dans la boîte de son premier ordinateur spatial nommé Vision Pro. Une protection qui à première vue semble assez légère pour un appareil qui risque d'être fragile.

Une protection insuffisante ?

L'Apple Vision Pro débarque le 2 février et les infos à son sujet sont de plus en plus nombreuses. Nous connaissons déjà certaines caractéristiques et applications exclusives tandis que les premiers avis de la presse américaine viennent tout juste d'arriver.



Aujourd'hui, c'est le contenu de la boîte qui fait parler. À priori, Apple devrait fournir une housse de protection permettant de protéger l'avant du casque contre les fissures et rayures lorsqu'il n'est pas en service. Pour le reste, il va falloir faire très attention.

Si l'étui dévoilé ici est le bon, cela signifie que ni le bandeau de fixation ni les écrans OLED 4K ne seront protégés du monde extérieur. Une semi-housse de protection qui rappelle celle de l'AirPods Max. Certains regretteront de ne pas avoir un étui qui protège à 100 % l'appareil vendu à plus de 3 500 $ lorsqu'il est rangé.



Sans oublier son utilisation en dehors de la maison. Sur de nombreux visuels, Apple met en avant l'utilisation du Vision Pro dans l'avion. Qui dit avion dit voyage et dit surtout rangement dans un sac à dos ou une valise, mélangé à d'autres objets. On imagine déjà le premier post sur les réseaux sociaux disant "j'ai cassé mon Vision Pro".