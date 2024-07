Vision Pro : Apple en dit plus sur le mode voyage et le mode invité

Dès que vous recevrez votre Apple Vision Pro, vous aurez probablement une tonne de personnes dans votre entourage qui ne demanderont qu'une chose : le tester pendant de longues minutes pour avoir un aperçu de l'informatique spatial. Apple a pensé à tout : le Vision Pro sera doté d'un mode invité qui vous permettra de partager votre Vision Pro sans vos données personnelles, mots de passe, Apple ID... De plus, Apple a aussi prévu un mode "voyage" pour quand vous utiliserez votre Vision Pro dans les transports.

Deux modes du Vision Pro à observer de plus près

Découvert il y a quelques mois en observant de près les codes des bêtas de visionOS, on sait déjà que l'Apple Vision Pro proposera dès le lancement un mode invité ainsi qu'un mode voyage. Les développeurs Apple ont longuement travaillé sur ces deux modes, le premier permettra de protéger vos données personnelles et autres informations que vous n'avez pas envie de partager et le second s'occupera d'optimiser votre expérience utilisateur lors de voyages où il peut y avoir des turbulences (avion, train, car...).



Dans le communiqué de presse partagé par Apple en pleine après-midi, on apprend (en plus des nombreuses possibilités de divertissement) plus de détails sur les modes invités et voyage, des renseignements qui n'avaient pas fuité jusqu'ici et que n'avait pas abordé Apple lors de la présentation en juin 2023.

Un mode voyage qui va se concentrer sur la stabilisation de l'affichage

Dès que vous serez sur visionOS, vous aurez accès à un centre de contrôle, à cet endroit, vous aurez la possibilité d'activer le "mode voyage". Apple décrit ce mode comme étant indispensable et fantastique pour utiliser le Vision Pro dans les environnements qui peuvent être confrontés aux turbulences. Dans sa présentation, Apple a par exemple montré une jeune utilisatrice assis dans un avion avec des AirPods Pro 2 dans les oreilles et un Vision Pro devant ses yeux.



Cette utilisatrice a activé le "mode voyage", grâce à ce mode, l'affichage se stabilise, le Vision Pro est en capacité d'ignorer les petits mouvements provoqués par de petites secousses afin d'apporter une meilleure expérience utilisateur. Bien sûr, les gros mouvements de la tête fonctionneront toujours, tout comme la détection des gestes que vous faites avec vos mains et vos doigts.

Un mode invité qui va séparer l'utilisateur d'une tierce personne

Sur la même approche qu'un Mac qui propose une session propriétaire et une session invitée, l'Apple Vision Pro sera en capacité dès le 2 février à différencier son utilisateur principal d'une autre personne qui profite du Vision Pro temporairement.

Le mode invité va être particulièrement important, car il permettra d'exclure l'accès à :

L'Apple ID du propriétaire du Vision Pro

De l'identifiant Optic ID

Du code daccès

Des mots de passe

Des paiements Apple Pay

De Persona

Des données santé

Ainsi que d'autres données considérées comme confidentielles ou sensibles. Apple prend très au sérieux le mode invité, car contrairement à un Mac, un iPhone, un iPad, une Apple Watch ou une Apple TV, vous ne pouvez pas surveiller ce que fait la personne avec votre appareil puisqu'elle seule verra l'affichage du Vision Pro.



Les précommandes du Vision Pro démarrent aux États-Unis dès le 19 janvier avec une commercialisation dans tout le pays le 2 février. Quant aux lancements à l'international, une rumeur estime que plusieurs vagues de disponibilités pourraient s'enchainer avant la WWDC 2024.



