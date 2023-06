Apple Vision Pro : il y aura un mode invité pour le partager en famille

Si on pensait déjà tout connaître de l'Apple Vision Pro, nous sommes visiblement encore loin de tout savoir. Apple continue de révéler quelques informations intéressantes à propos de son futur produit star, nous avons maintenant la totalité des gestes qui seront à utiliser pour interagir avec l'ordinateur spatial et désormais... L’annonce d'un mode invité !

L'Apple Vision Pro pourra être partagé

Comme ça peut être le cas avec un Mac, il sera possible avec l'Apple Vision Pro de créer un mode invité, en quelque sorte un deuxième espace dédié à un autre utilisateur pour ne pas mélanger toutes les informations personnelles et les applications installées. Apple a confirmé au média iMore que le mode invité sera bientôt dévoilé plus en profondeur, l'entreprise compte nous expliquer dans quelques mois comment l'activer, comment y accéder au démarrage du Vision Pro...



Cette information indique probablement qu'il sera envisageable de connecter deux comptes Apple différents au même Apple Vision Pro et enregistrer un iris via l'Optic ID pour l'utilisateur principal et un autre iris pour le mode invité.

En ce qui concerne le reste de la configuration, il n'est pas à exclure que le Vision Pro soit capable de gérer deux configurations distinctes pour deux utilisateurs dans le même foyer. Cette information sur le mode invité est une bonne nouvelle, car il sera possible de partager avec un membre de sa famille son Vision Pro au lieu de devoir en acheter un pour chaque personne souhaitant l'obtenir. En quelque sorte, ça permettra de limiter les dépenses dans les familles qui auront le budget d'investir dans un Vision Pro !



Ce nouveau produit qui est décrit comme un "ordinateur spatial" sera disponible dès l'année prochaine aux États-Unis, Apple compte faire plusieurs lancements, en priorité aux US puis dans une sélection de pays à l'international. Cette organisation peut s'expliquer par le fait que le stock sera limité et qu'Apple préfère une sortie en plusieurs étapes plutôt que des stocks complètement vides sur l'Apple Store en ligne et chez les revendeurs. L'Apple Vision Pro sera commercialisé sur le sol américain au tarif de 3 499$, le prix en euro est encore inconnu. Toutefois, avec l'ajout de la TVA en France, on peut s'attendre à un tarif aux alentours des 3 899€ pour le stockage minimum.