Apple Vision Pro : il y a de nouvelles informations sur le "mode invité"

Apple a publié tard hier soir, le SDK ainsi que la première bêta de visionOS, le système d'exploitation de l'Apple Vision Pro qui sortira l'année prochaine. Cette publication a révélé sans surprise une tonne d'informations intéressantes, notamment sur le "mode invité" qui permettra aux propriétaires de l'ordinateur spatial de "créer une session spécial" pour ne pas donner accès à leurs données personnelles et applications à d'autres utilisateurs.

Des détails sur le fonctionnement du "Mode invité"

Avec la publication du premier SDK pour visionOS, les développeurs vont enfin pouvoir commencer à créer leur application afin de la mettre à disposition dans quelques mois sur l'App Store du Vision Pro. L'objectif d'Apple est qu'un maximum d'applications et de jeux soient disponibles dès le lancement de l'ordinateur spatial en 2024, ce qui est loin d'être gagné, surtout pour les développeurs qui ont toujours développé des applications sur iPhone, iPad et Mac et qui s'investissent pour la première fois dans une application AR/VR, ils sont bien plus nombreux qu'on l'imagine !



Grâce au SDK de visionOS, il est maintenant possible d'en apprendre un peu plus sur le système d'exploitation qui va être fourni avec l'Apple Vision Pro. Quelques jours après la présentation du produit à la WWDC 2023, nous avons appris qu'Apple proposera un "mode invité", un mode qui permettra de prêter son casque à un membre de la famille ou un ami afin que celui-ci ait sa propre expérience sans venir empiéter sur la vôtre.

Selon le SDK, ce sera évidemment au propriétaire du Vision Pro d'activer ou non le mode invité. Dès que celui-ci sera activé, il y aura la possibilité de créer un mot de passe personnalisé afin que l'autre personne puisse accéder à certaines applications et paramètres. En effet, le mode invité ne permettra pas d'ajouter l'identification d'un nouvel iris, cette authentification restera exclusive au propriétaire de l'Apple Vision Pro. On comprend par là que l'Optic ID n'a pas été développé (pour l'instant) pour prendre en compte deux iris différents.



Le mode invité empêchera totalement l'accès aux données personnelles et aux contenus de l'utilisateur principal, c'est-à-dire que l'autre personne n'aura pas accès à vos favoris sur Safari, à vos photos, à votre compte YouTube, à votre compte Disney+... L'Apple Vision Pro se comportera comme un premier démarrage où rien n'est authentifié et où aucun contenu ni donnée personnelle n'est enregistré.



La publication du SDK et de la première bêta de visionOS n'est qu'une première étape pour les développeurs. Le mois prochain, Apple va publier le premier kit de développement pour le Vision Pro, avec cette démarche, l'entreprise souhaite apporter une assistance aux développeurs qui pourraient rencontrer des difficultés ou qui auraient des questions bien précises pendant le développement de leur application.



Également, Apple va ouvrir plusieurs laboratoires à Tokyo, Cupertino, Londres, Munich, Shanghai et Singapour. Chaque site possèdera un ou plusieurs Apple Vision Pro afin que les développeurs puissent tester leur application sur l'ordinateur spatial. C'est une façon pour Apple de donner une visibilité supplémentaire, sans envoyer l'Apple Vision Pro aux domiciles ou bureaux des développeurs.