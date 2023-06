Apple Vision Pro : une pluie d'informations a fuité avant la présentation !

Nous sommes plus qu'à quelques heures avant l'Apple Event où sera présenté le premier casque à réalité mixte d'Apple. Une dernière indiscrétion à seulement 2 heures de l'événement vient de sortir grâce au leaker @URedditor, il dévoile la fiche technique du futur produit Apple avec des données très précises !



Mise à jour : le casque Vision Pro est officiel !

Vous faites partie des personnes qui n'en peuvent plus d'attendre l'événement d'ouverture de la WWDC 2023 où seront présentés un nouveau MacBook Air, les mises à jour logicielles de la rentrée ainsi qu'un casque AR/VR ? Bonne nouvelle, on va vous aider à patienter avec la dernière rumeur avant la présentation, celle-ci vient du leaker @URedditor, un spécialiste des indiscrétions qui a fait ses preuves plus d'une fois dans le passé.



Il révèle plusieurs informations intéressantes à propos de l'Apple Vision Pro de plusieurs "sources sûres" qui lui ont assuré avoir eu accès à la fiche technique plusieurs heures avant l'événement. L'occasion de faire fuiter plusieurs caractéristiques et fonctionnalités de la première génération de l'Apple Reality Pro !

Voici ce qu'Apple devrait annoncer à son Apple Event dès 19h00 pour l'Apple Vision Pro :

Pour l'instant, nous ne sommes qu'au stade des rumeurs jusqu'à 19h30-20h00 au minimum, tout cela sera confirmé par Apple dans son événement d'ouverture de la WWDC 2023.

Some last minute hardware info on the headset:



⁃Button on the left, digital crown on the right,

⁃Two displays, µOLED

⁃1 TrueDepth camera, likely for FaceID

⁃IPD, semi-automatic adjustment

⁃4 CV Cameras

⁃2 RGB Cameras

⁃2 Low Light InfraRed illuminators