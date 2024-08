Vous voulez l'Apple Vision Pro 2 ? Pas avant fin 2026 !

En plein tumulte, le Vision Pro d'Apple ne serait pas reconduit... de sitôt. En effet, la firme n'est pas pressée de sortir la deuxième génération du casque avant fin 2026, croit savoir Mark Gurman de Bloomberg. Une nouvelle qui ne surprendra finalement pas grand monde.

Pas de Vision Pro 2 avant le Vision tout court

Dans la dernière édition de sa lettre dominicale « Power On », notre ami journaliste nous explique avoir consulté la dernière feuille de route d'Apple. Sur cette dernière, le Vision Pro 2 n'apparait pas avant la fin 2026. Il y a deux mois, le journaliste affirmait que l'appareil n'était d'ailleurs pas prévu pour 2024 ni 2025. Il affine donc son hypothèse.

Cela ne signifie pas qu'Apple ne lancera pas un autre modèle d'ordinateur spatial d'ici-là. En fait, Apple travaille toujours activement sur une version moins chère, bien que l'entreprise reste « perplexe » quant à la manière exacte de réduire le coût global, sans dégrader l'expérience.



En février, Ming-Chi Kuo, analyste réputé dans la sphère Apple, a déclaré qu'il pensait que les nouveaux Vision Pro avec des changements techniques significatifs pourraient ne pas entrer en production de masse avant 2027.



À l'époque, Kuo avait déclaré qu'il s'attendait à ce qu'un Vision Pro modifié entre en production de masse fin 2025 ou début 2026, Apple se concentrant sur l'amélioration des coûts et de la production. Toutefois, cela l'amène à penser que « l'expérience utilisateur ne sera pas différente du modèle actuel ». En effet, il est même possible que ces changements ne soient pas annoncés au public, au-delà d'une potentielle baisse de prix. C'est pourquoi il préconisait d'attendre l'Apple Vision Pro 3 ou 4.



Tout cela est encore très loin, en termes de calendrier technologique. Plus proche de nous, il y aura d'abord la commercialisation étendue du casque, probablement avant ou pendant la WWDC 24. Neuf pays sont apparemment concernés, dont la France. Certains rapports indiquent que l'appareil pourrait arriver en Chine dès le mois prochain.