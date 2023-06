Apple Vision Pro : il sera possible de le tester avant de l'acheter (mais sur rendez-vous)

Comme beaucoup de personnes à travers le monde, vous avez peut-être été convaincus par l'annonce de l'Apple Vision Pro, cependant, il vous faut bien plus que cela pour tomber amoureux de ce nouveau produit très coûteux. L'une des idées d'Apple pour vous inciter à acheter sa dernière pépite haut de gamme, c'est de vous inviter à venir... le tester !

L'Apple Vision Pro pourra être testé avant d'être acheté

Selon un récent rapport de WCCFTech, lors de la commercialisation de l'Apple Vision Pro, le géant californien compte se servir de son gigantesque réseau d'Apple Store à travers le monde pour organiser des sessions d'essais pour faire découvrir l'Apple Vision Pro aux consommateurs. Cette approche entre Apple et les clients intéressés par le premier ordinateur spatial se fera exclusivement sur rendez-vous.



Normalement, le test se déroulera exactement comme ce qu'ont vécu les journalistes et développeurs qui ont été les premières personnes dans le monde à tester l'Apple Vision Pro après l'événement d'ouverture de la WWDC 2023. Vous serez accueilli par un ophtalmo afin de savoir si vous avez besoin de lentilles correctives et des salariés dans chaque Apple Store s'occuperont d'ajuster l'Apple Vision Pro sur votre tête pour votre premier essai. L'objectif sera de vous donner la meilleure expérience possible et que vous en gardiez un bon souvenir une fois l'essai terminé.

Le détail qui reste inconnu pour l'instant, c'est dans combien de temps les clients pourront tester l'Apple Vision Pro ? Est-ce qu'Apple prépare les premiers tests avant la précommande ? Dès la précommande ? Dès le premier jour de disponibilité ? Beaucoup de questions qui demeurent sans réponse pour le moment.



Toutefois, ce dont on peut être sûr, c'est qu'Apple voudra que le développement de visionOS soit réalisé à 100% avant le lancement des sessions d'essais, il est évidemment hors de question de donner l'accès à l'Apple Vision Pro avec des applications qui n'ont pas fini leurs développements ou encore un persona qui ne s'affiche pas sur l'écran externe au Vision Pro. Comme l'a mentionné Mark Gurman ce week-end, il reste encore beaucoup à faire pour que le développement de visionOS soit finalisé.



En ce qui concerne les rendez-vous pour tester l'Apple Vision Pro, il faudra être très vif, car énormément de personnes ont envie de tester cette nouvelle expérience de réalité virtuelle et de réalité augmentée conçue par les génies de l'Apple Park. Les réservations auront probablement lieu depuis l'application "Apple Store" sur une page dédiée, l'approche sera certainement identique à la prise d'un rendez-vous pour une assistance technique avec un produit en panne.