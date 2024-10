Apple Intelligence : la performance sera vraiment au rendez-vous en 2026 ou 2027

Les fonctionnalités IA d'Apple Intelligence feront leur apparition pour la première fois aux États-Unis au cours de la fin du mois. Il faudra attendre l'année prochaine pour pouvoir profiter d'Apple Intelligence en France. Toutefois, l'arrivée prochaine d'Apple Intelligence ne signifie pas que les performances vont être impressionnantes dès le début, au contraire, il faudra des mises à jour pour améliorer encore et encore l'IA. Un analyste s'est penché sur le sujet et il estime qu'il faudra beaucoup de temps avant qu'Apple puisse atteindre l'excellence avec Apple Intelligence.

Un début qui sera prometteur, mais une attente qui sera longue pour obtenir un Apple Intelligence vraiment performant

Les utilisateurs américains seront les premiers à tester les capacités d'Apple Intelligence, avec six fonctionnalités majeures prévues d'ici la fin du mois. Même si cela suscite un certain engouement, certains analystes tempèrent l'optimisme ambiant. Selon Edison Lee, analyste chez Jefferies, l'impact des fonctionnalités IA sur les ventes d'iPhone 16 pourrait ne pas être aussi important, en partie parce que l'arrivée complète d'Apple Intelligence va prendre du temps et que les fonctionnalités IA ne fonctionneront peut-être pas aussi bien qu'on l'imagine.



Dans son dernier rapport, Edison Lee explique que les véritables performances d'Apple Intelligence ne seront pleinement exploitées qu'à l'horizon de 2026 ou 2027. Il précise que si l'IA d'Apple apportera sans doute des améliorations quotidiennes pour les utilisateurs et enrichira l'expérience globale des produits (iPhone, iPad et Mac), il faudra encore attendre deux à trois ans avant que l'intelligence artificielle d'Apple atteigne sa pleine maturité. Cela contredit les prédictions de certains analystes après la WWDC, qui espéraient que l'IA booste immédiatement les ventes des iPhone 16. Lee, quant à lui, estime que cet impact se fera ressentir plus tardivement.

Pour 2025, la croissance des ventes d'iPhone sera probablement portée par le nouveau design de l'iPhone 17 Air, plus fin et plus élégant, plutôt que par les innovations d'Apple Intelligence. Bien que l'IA occupera une place de plus en plus importante dans l'écosystème Apple, c'est bien le design du matériel qui pourrait séduire les consommateurs en premier lieu.

Une intégration IA personnalisée et à moindre coût

L'un des avantages clés d'Apple, selon Lee, réside dans son intégration unique entre matériel et logiciel, qui permet à l'entreprise de proposer des services d'IA personnalisés de manière plus rentable que ses concurrents sous Android. Cette collaboration donne à Apple un avantage évident sur ses concurrents, surtout grâce à son partenariat avec TSMC, un des leaders dans la fabrication de puces.



Le partenariat entre Apple et TSMC joue un rôle crucial dans la maîtrise des coûts tout en offrant des performances de pointe, ce qui permet à Apple de proposer des fonctionnalités avancées tout en maintenant des marges confortables.



Via