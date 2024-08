Apple Intelligence sera probablement payant en 2027

Vous êtes nombreux à attendre la sortie d'Apple Intelligence, la série d'outils IA d'Apple qui sera disponible sur l'iPhone 15 Pro et supérieur (et donc l'iPhone 16), les iPad M1 et supérieurs et les Mac M1 et supérieurs. Alors que tout sera gratuit au départ, bien que l'Europe n'en profitera pas immédiatement, Apple a déjà prévu une version payante.

Apple Intelligence+

Certains analystes ont suggéré ces dernières semaines qu'Apple pourrait facturer jusqu'à 20 € par mois les fonctions payantes d'Apple Intelligence, mais il est peu probable qu'Apple mette en place de tels tarifs avant au moins trois ans.

Dans sa dernière lettre dominicale "Power On", Mark Gurman est revenu sur ces informations et a indiqué que si Apple pourrait éventuellement faire payer ces fonctionnalités, cela ne se produira pas aussi rapidement que beaucoup le craignent. Apple a présenté les premières fonctionnalités d'Apple Intelligence lors de la WWDC 24, notamment un tout nouveau Siri, Genmoji et Image Playground, qui fonctionnent en grande partie sur l'appareil. Le reste est géré par des serveurs sécurisés appelés Private Cloud.



Étant donné qu'Apple est en train de rattraper son retard dans le domaine de l'IA, il ne serait pas logique qu'elle fasse payer ces fonctionnalités de base dès le départ.



M. Gurman pense qu'Apple finira par développer des fonctionnalités plus alléchantes, et qu'elle les rendra payantes. Cependant, il faudra probablement attendre au moins trois ans avant qu'Apple ne propose quelque chose qui vaille la peine d'être monétisé. En résumé, il n'y a pas lieu de s'inquiéter de payer pour Siri dans un avenir proche. Mais d'ici 2027, tout pourrait changer.



Selon nous, ce serait une erreur de faire payer la totalité des services IA, surtout que le prix de l'iPhone ne cesse de grimper. Des fonctionnalités poussées, visant les professionnels, pourraient en revanche trouver preneurs. Certains appellent déjà ce service Apple Intelligence+.