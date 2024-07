Les fonctionnalités d'IA manquantes dans iOS 18.1

Comme annoncé par la rumeur ce week-end, Apple a publié hier soir la première bêta d'iOS 18.1, alors même qu'iOS 18 est toujours en cours de développement. Deux futures versions en bêta, c'est rare. Mais l'idée est de tester Apple Intelligence, la plateforme d'outils IA de l'entreprise qui ne sera pas du voyage lors du lancement initial d'iOS 18 en septembre prochain.



En introduisant iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1 auprès des développeurs, Apple espère avoir des retours sur les outils d'écriture. Mais de nombreuses évolutions présentées lors de la WWDC 24 ne sont pas encore actives.

Une tonne de nouveautés absentes

Voici un récapitulatif de toutes les fonctionnalités encore absentes d'iOS 18.1 :

Image Playground : L'application de génération d'images ainsi que la fonctionnalité intégrée dans des applications comme Notes et Messages sont absentes de la bêta actuelle.

: L'application de génération d'images ainsi que la fonctionnalité intégrée dans des applications comme Notes et Messages sont absentes de la bêta actuelle. Genmoji : Basé sur Image Playground, Genmoji est également indisponible pour créer vos propres émoticônes.

: Basé sur Image Playground, Genmoji est également indisponible pour créer vos propres émoticônes. Image Wand : La fonctionnalité Image Wand, qui insère des images dans vos Notes en fonction du contexte, dépend également d'Image Playground.

: La fonctionnalité Image Wand, qui insère des images dans vos Notes en fonction du contexte, dépend également d'Image Playground. Notifications Prioritaires : Les notifications prioritaires apparaissent en haut de la pile de notifications, vous permettant d'accéder rapidement à ce qui est le plus important. Cette fonctionnalité résume également vos notifications entrantes pour un tri plus rapide.

: Les notifications prioritaires apparaissent en haut de la pile de notifications, vous permettant d'accéder rapidement à ce qui est le plus important. Cette fonctionnalité résume également vos notifications entrantes pour un tri plus rapide. Mail : Les catégories de Mail qui trient vos courriels entrants intelligemment ne sont pas encore disponibles.

: Les catégories de Mail qui trient vos courriels entrants intelligemment ne sont pas encore disponibles. Photos : Bien que la nouveauté "création de souvenirs" soit active dans Photos, l'outil Nettoyage qui supprime les éléments indésirables des images en un clic n'est pas disponible.

: Bien que la nouveauté "création de souvenirs" soit active dans Photos, l'outil Nettoyage qui supprime les éléments indésirables des images en un clic n'est pas disponible. Siri : Les fonctionnalités incluant la prise de conscience de l'écran, le contexte personnel et la capacité à effectuer plus d'actions dans et entre les applications ne sont pas encore disponibles.

: Les fonctionnalités incluant la prise de conscience de l'écran, le contexte personnel et la capacité à effectuer plus d'actions dans et entre les applications ne sont pas encore disponibles. ChatGPT : L'intégration de ChatGPT avec Siri est également introuvable.

: L'intégration de ChatGPT avec Siri est également introuvable. Langues : Apple Intelligence est actuellement disponible uniquement en anglais américain, mais le support pour des langues supplémentaires reste prévu.

Comment tester Apple Intelligence ?

iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1 sont actuellement réservés aux développeurs, et Apple Intelligence est encore en phase de test préliminaire. Les fonctionnalités d'Apple Intelligence seront disponibles pour tous plus tard cet automne, via une mise à jour des versions initiales d'iOS 18, d'iPadOS 18 et de macOS Sequoia.



Mais rappelons que les européens, du moins ceux habitant dans les pays membres de l'Union européenne, n'y auront pas droit. En effet, pour éviter tout écueil à cause de la restrictive DMA, Apple a décidé de ne pas sortir sa plateforme d'IA. Même avec iOS 18.1 bêta, impossible d'activer les nouvelles fonctionnalités.