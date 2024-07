Apple dévoile un étui de voyage pour le Vision Pro

La majorité des personnes qui achèteront l’Apple Vision Pro ne l’utiliseront que depuis leur domicile. Cependant, Apple a pensé à ceux qui voudront l’utiliser pendant leurs déplacements ou même pendant leurs vacances. La firme de Cupertino a mis en vente sur l’Apple Store en ligne un étui pour ranger et protéger son Vision Pro et sa batterie ! Commercialisé à 199$, il représente pour Apple l’excellence pour transporter en toute sécurité votre Vision Pro.

Voici l’étui du Vision Pro

Apple vient de dévoiler un nouvel accessoire qui suscite déjà un vif intérêt : un étui de voyage exclusif pour le Vision Pro. Ce nouvel accessoire est apparu sur l’Apple Store en ligne en même temps que le lancement des précommandes du Vision Pro aux États-Unis. Conçu spécifiquement pour le Vision Pro, cet étui de voyage se distingue non seulement par son esthétique mais aussi par son côté pratique. Vendu à 199 dollars, il peut s’avérer être utile pour les utilisateurs du Vision Pro soucieux de la protection et de la portabilité de leur appareil.



L’étui qui est une création d’Apple, est équipé de compartiments dédiés, pensés pour accueillir non seulement le Vision Pro mais aussi une série d’accessoires. Ces compartiments sont spécialement conçus pour ranger la batterie externe, des inserts optiques de la marque ZEISS, un couvercle Vision Pro et d’autres accessoires essentiels.

Un beau design

Apple a opté pour un design sophistiqué pour cet étui, l’extérieur est fabriqué en tissu haut de gamme, renforcé par une couche protectrice en polycarbonate, assurant à la fois élégance et durabilité. La doublure interne est faite de microfibre, offrant une protection supplémentaire contre les rayures et les chocs.



Enfin, cet étui est doté d’une poignée rétractable, un détail qui souligne la praticité et le confort de transport. Ce choix de conception reflète l’approche d’Apple, où chaque aspect du produit est pensé pour améliorer l’expérience utilisateur.



Disponible uniquement aux États-Unis via la boutique en ligne d’Apple, cet étui de voyage est plus qu’un simple accessoire ; il est une extension du Vision Pro, combinant fonctionnalité et style, dans la pure tradition de l’innovation d’Apple.