Pas de Wi-Fi 6E sur l'Apple Vision Pro

Insignifiant pour certains, troublant pour d'autres. Le rapport de la FCC validant la mise en vente de l'Apple Vision Pro révèle que le Wi-Fi 6E n'est pas de la partie dans le premier casque connecté de la marque. Certains attendaient même le WiFi 7…

Wi-Fi 6 et c'est tout

Un peu plus tôt dans la journée, la Commission fédérale des communications (FCC) a donné son feu vert pour la commercialisation de l'Apple Vision Pro. Une étape importante qui confirme officiellement qu'Apple peut dès aujourd'hui mettre en vente son ordinateur spatiale sur le sol américain.



Avec son rapport, la FCC nous apprend que le Wi-Fi 6E ne sera pas pris en charge par le casque connecté d'Apple. Une absence qui a de quoi surprendre étant donné que l'iPhone 15 Pro, les derniers iPad Pro et tous les Mac sortis en 2023 sont compatibles avec le Wi-Fi 6E.

Pour rappel, le Wi-Fi 6E est actuellement la norme la plus haute et la seule positionnée sur la bande de fréquence 6 GHz. C'est donc avec lui que l'on retrouve la vitesse d'échange de données la plus élevée en attendant l'arrivée du Wi-Fi 7 sur l’iPhone 16 Pro. Malgré son tarif haut placé, le Vision Pro doit se contenter du Wi-Fi 6.



Il faudra attendre la sortie officielle pour connaître toutes les caractéristiques en détails. Néanmoins, nous savons déjà qu'il sera équipé d'une puce R1 et une puce M2 avec 10 GPU et 8 CPU. Le modèle de base se contentera de 16 Go de RAM ainsi que 256 Go de stockage. Il sera possible de monter jusqu'à 1 To de stockage en payant bien évidemment encore plus cher.