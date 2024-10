Prime Day 2024 : l'AirPods Max est en promotion

L'Amazon Prime Day, c'est l'événement à ne surtout pas rater si vous possédez un abonnement Amazon Prime. Depuis minuit, Amazon enchaîne les ventes flash dans toutes les catégories de produits, y compris les produits tech. Si vous avez parcouru un peu les ventes flash cette nuit, vous avez probablement remarqué qu'on retrouve quelques réductions intéressantes sur certains produits Apple !



: la promo est de retour à 530 €.

Petite réduction pour l'AirPods Max

Cela fait plusieurs mois qu'on se disait "comment ça se fait qu'on ne trouve plus aucune promotion sur l'AirPods Max en France ?", même s'il y avait un espoir avec le début des soldes d'été lancé il y a quelques semaines, cela n'a finalement rien donné. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut compter sur l'Amazon Prime Day pour profiter une petite remise sur l'AirPods Max, dès la première journée de l'événement.



Le célèbre casque premium d'Apple voit son prix baisser temporairement, il passe à 519€ au lieu de 579€, ce qui représente une réduction de 10%. Vous l'aurez compris, rien de bien extraordinaire, mais pour un produit Apple, c'est un beau geste comme on en voit rarement. N'oublions pas également que l'AirPods Max (malgré son prix élevé) se vend très bien, ce qui ne pousse pas Apple à brader le prix de son casque.

L'AirPods Max, la fiabilité, la qualité et le talent d'Apple

L'AirPods Max n'est pas simplement un casque audio, c'est une révolution dans le monde du son. Conçu avec une précision et une attention aux détails qui sont la marque de fabrique d'Apple, l'AirPods Max redéfinit les standards de l'écoute. Équipé de haut-parleurs dynamiques de 40 mm conçus par Apple, il offre une gamme de fréquences étendue pour une expérience audio qui transcende l'ordinaire. Que vous écoutiez du classique, du rock, du jazz ou du hip-hop, l'AirPods Max promet une fidélité sonore exceptionnelle. L'audio spatial avec suivi dynamique de la tête crée une expérience immersive, donnant l'impression que le son vient de tout autour de vous.



Le confort n'est pas en reste. Le bandeau en acier inoxydable est recouvert d'un tissu mesh respirant pour réduire la pression sur votre tête, tandis que les coussinets d'oreille en mousse à mémoire de forme créent une isolation acoustique parfaite. Vous pouvez porter l'AirPods Max pendant des heures sans le moindre inconfort.

Une réduction de bruit et un mode Transparence

L'AirPods Max est doté d'une technologie de réduction active du bruit (ANC) qui bloque efficacement les bruits extérieurs, vous permettant de vous immerger totalement dans votre musique ou vos appels. Et si vous souhaitez être conscient de votre environnement, le mode Transparence vous permet de le faire en toute simplicité. Le switch entre les deux modes se fait depuis un simple bouton dédié sur l'AirPods Max. Chaque basculement d'un mode à l'autre est couvert par un bruit spécifique qui vous permet de comprendre que votre requête a bien été prise en compte.



En termes de connectivité, l'AirPods Max brille également. Grâce à la puce H1 intégrée, vous bénéficiez d'une connexion sans fil ultra-rapide et stable. La transition entre vos appareils Apple est fluide et avec Siri toujours à portée de voix, vous pouvez gérer vos appels, votre musique et bien plus encore, sans avoir à lever le petit doigt.



Enfin, l'autonomie de la batterie est impressionnante, vous offrant jusqu'à 20 heures d'écoute continue avec réduction de bruit active et audio spatial activés. Et lorsque vous avez besoin de le recharger, quelques minutes de charge rapide vous donneront des heures d'écoute.



L'AirPods Max n'est pas juste un achat, c'est un investissement dans une qualité sonore sans compromis, un confort inégalé et une technologie de pointe. Avec l'AirPods Max, Apple ne se contente pas de promettre la qualité, elle la livre.

Attention, ces offres sont exclusivement disponibles pour les abonnés Amazon Prime.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.