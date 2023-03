Grosse promotion sur le casque Bose QuietComfort Special Edition Black à 199€ !

Vous cherchez à abandonner vos écouteurs sans fil pour passer à un casque Bluetooth ou tout simplement à renouveler votre casque vers un modèle plus haut de gamme ? En tant qu'Apple Addict, on ne pense qu'à l'AirPods Max, mais... Il existe des modèles bien moins coûteux aux fonctionnalités et caractéristiques attractives. C'est le cas du Bose QuietComfort, un casque représenté aujourd'hui comme la "crème de la crème".

Belle promotion sur ce casque Bose

En ce moment, on retrouve chez la Fnac, une promotion intéressante sur le Bose QC Special Edition Black, un casque qui vise le haut de gamme et qui propose une qualité audio et un confort exceptionnel !

Parmi les caractéristiques qui font la force de ce modèle, on trouve :

Une autonomie de 20 heures avec la réduction de bruit activée

Un microphone de qualité pour des appels dans les meilleures conditions (même dans les environnements bruyants)

Une réduction de bruit au top avec la technologie Bose

Un design élégant accompagné de coussinets doux et un bandeau rembourré pour répartir le poids du casque de manière uniforme. Vous pouvez ainsi écouter de la musique pendant des heures sans ressentir de fatigue ou de douleur.

Des commandes intuitives sur les écouteurs pour gérer le volume de votre musique, passer à la piste suivante...

Au niveau de la qualité audio, on retrouve des basses riches et profondes, des aigus cristallins et une excellente clarté dans les médiums. Cela vous permet de profiter de vos morceaux préférés avec une fidélité exceptionnelle.

Pour les plus exigeants dans l'audio et ceux qui aiment bien bidouiller, Bose vous met à disposition sur l'App Store et le Play Store l'application "Bose Connect", elle vous offrira l'opportunité de personnaliser l'égaliseur, ajuster les paramètres de réduction de bruit, mettre à jour le firmware du casque ou encore gérer les connexions Bluetooth.



Pour ceux qui ne connaissent pas le Bose QuietComfort SE, il s'agit du petit frère du QC45, un modèle qui coûte moins cher, mais qui a deux points faibles qui a permis de réduire les coûts à la fabrication : une batterie moins performante, ce qui réduit l'autonomie du casque (qui reste excellente) ainsi que des coussinets légèrement moins confortables, le QC45 a des mousses à mémoire de forme.



Au-delà de ces deux désavantages, on peut dire que le QuietComfort SE et QuietComfort QC45 sont identiques. Les deux casques qui figurent parmi les meilleures ventes mondiales grâce à leurs caractéristiques et promesses tenues.



Le Bose QuietComfort SE est disponible au tarif de 199,99€ au lieu de 269,99€, soit une réduction de -26%. La promotion se trouve chez la Fnac avec l'engagement d'une livraison express en 24h gratuite si vous êtes abonnés Fnac+.

Bose QuietComfort Special Black Edition Black à 199,99€ (au lieu de 269,99€)

(Profitez avec votre commande Fnac de 4 mois offerts à Deezer Premium ou Famille, à vous de choisir !)

