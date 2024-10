Le casque premium Philips Fidelio L3 est en promotion !

Quand on parle de casque premium, on pense directement à l'AirPods Max, aux casques Beats ou encore à quelques modèles chez Sony et Bose. Cependant, un acteur se démarque beaucoup de la concurrence par sa fiabilité, sa qualité et sa compétitivité, il s'agit de Philips. L'un des modèles les plus populaires de la marque est le casque Fidelio M3, un casque sorti en 2022 et qui s'est écoulé à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Aujourd'hui, le casque est visé par une "super promotion", vous pouvez l'obtenir à un prix défiant toute concurrence.

Une promotion à saisir d'urgence

Pour une durée temporaire, Darty propose en ce moment le Philips Fidelio L3 à seulement 145€ au lieu de 299,99€, ce qui représente une réduction de -51%, une promotion comme on en voit rarement sur les produits de Philips ! Alors, on pourrait se demander, pourquoi parler spécifiquement de ce casque qui n'est pas parmi les plus populaires ? Tout simplement parce qu'il propose des caractéristiques et des fonctionnalités convaincantes avec un design sobre et élégant.

À quoi s'attendre avec ce casque ?

Au cœur du Philips Fidelio L3 se trouve une technologie sonore de pointe qui promet une expérience d'écoute immersive. Les transducteurs de 40 mm en néodyme délivrent un son riche et détaillé, avec des basses profondes, des médiums clairs et des aigus cristallins. La technologie d'annulation active du bruit (ANC) permet de se plonger dans sa musique sans être dérangé par les bruits environnants. Que vous soyez dans un avion, dans les transports en commun ou dans un café bruyant, le Fidelio L3 vous offre un cocon sonore parfait pour profiter pleinement de chaque note.

Le confort, une priorité dans la conception

Le confort est une priorité absolue pour Philips et cela se reflète parfaitement dans le Fidelio L3. Les coussinets en mousse à mémoire de forme sont recouverts de cuir véritable, offrant une douceur et une adaptabilité exceptionnelle. Le serre-tête, quant à lui, est ajustable et rembourré pour garantir une utilisation prolongée sans aucune gêne. Le design du casque est à la fois moderne et intemporel, avec des matériaux de haute qualité qui lui confèrent une durabilité et une esthétique sophistiquée.

Une connectivité au rendez-vous

Le Philips Fidelio L3 n'est pas seulement un casque filaire, il propose également une connectivité sans fil grâce à la technologie Bluetooth 5.0. Cela permet une liberté de mouvement sans compromettre la qualité sonore. De plus, le casque est équipé de commandes tactiles intuitives pour gérer la lecture, les appels et l'activation de l'ANC. La compatibilité avec les assistants vocaux tels que Siri et Google Assistant ajoute une dimension pratique, permettant de contrôler la musique et de répondre aux appels par simples commandes vocales.

Vous serez épuisé avant lui

Avec une autonomie impressionnante de 38 heures en mode sans fil et 32 heures avec l'ANC activé, le Fidelio L3 est conçu pour suivre le rythme des journées les plus longues. Une charge rapide de 15 minutes offre jusqu'à 6 heures de lecture, ce qui est idéal pour les déplacements imprévus. Le casque est également pliable, ce qui facilite son rangement et son transport dans la pochette de transport incluse. Un bon concurrent des AirPods Max, Beats Studio et autre Bose Ultra



Le Philips Fidelio L3 se positionne comme un casque de référence pour ceux qui recherchent une qualité sonore exceptionnelle, un confort optimal et des fonctionnalités avancées. Sa capacité à allier performance et élégance en fait un choix privilégié pour les audiophiles et les professionnels du son. Profitez de cette promotion dès maintenant chez Darty.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.