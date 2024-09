Le Beats Studio Pro est en promotion (et ça vaut le coup !)

Depuis le 19 juillet 2023, Apple commercialise le Beats Studio Pro, un casque haut de gamme largement moins coûteux que l'AirPods Max. Depuis sa disponibilité, le Beats Studio Pro rencontre un joli succès, en partie grâce à ses caractéristiques convaincantes. Pour dynamiser davantage les ventes, Apple a décidé d'activer le levier de la "grosse promotion", ce qui permet d'obtenir une jolie remise sur le Beats Studio Pro !

Une réduction à saisir d'urgence

Pour une durée temporaire, Apple propose en ce moment via Amazon France une réduction comme on en voit rarement sur le Beats Studio Pro. Normalement commercialisé au tarif de 399,95€, le casque est disponible à seulement 299,99€, ce qui représente une remise de -25% sur le prix officiel. La bonne nouvelle, c'est que ce bon plan concerne les quatre coloris du Beats Studio Pro, ce qui permet un plus large choix lors de la commande.



Le Beats Studio Pro est en circulation depuis moins d'un mois. Lors de son annonce, il avait été mis en avant dans les médias en partie grâce à ses atouts qui le place dans la catégorie du haut de gamme. On retrouve la réduction active de bruit, le mode transparence, une autonomie pouvant aller jusqu'à 40 heures... Les avantages sont nombreux et attirent énormément les consommateurs qui sont en quête du "casque parfait", qui répondra à toutes leurs attentes.

Avec le Beats Studio Pro, vous profitez d'une :

Réduction active de bruit qui filtre les bruits autour de vous en temps réel afin de les supprimer dans vos oreilles

Mode Transparence pour quitter instantanément votre bulle et vous reconnecter au monde réel

Une autonomie améliorée (jusqu'à 40 heures par cycle de charge)

Du port USB-C à la place du port Lightning sur les précédentes générations de casques Beats

Support d’une entrée analogique 3,5mm

Transducteur de 40 mm

Recharge Fast Fuel : 10 minutes de charge = 4 heures d’écoute

La prise en charge de Fast Pair afin de connecter rapidement le casque avec les appareils Android (bien sûr, on retrouve l'équivalent du côté d'iOS, logique)

Prise en charge de la fonction "Dis Siri"

Compatibilité avec l’Audio Spatial

Bien qu’il soit moins cher, le Beats Studio Pro a même des avantages que n'a pas l'AirPods Max qui fait quasiment le double du prix. Il a une autonomie deux fois meilleure, il est presque 2 fois plus léger, il prend en charge le Bluetooth 5.3 quand l'AirPods Max est toujours au 5.0 et il est compatible USB-C.

