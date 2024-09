Les Beats Studio Buds+ viennent de recevoir leur première mise à jour

Disponible depuis l’année dernière en France, les nouveaux écouteurs sans fil « Studio Buds +• de Beats rencontrent un joli succès notamment auprès des sportifs. Afin d’améliorer l’expérience utilisateur, Apple a publié cette nuit une nouvelle mise à jour pour ses Beats Studio Buds +, l’occasion d’apporter toujours plus de performances et de fiabilité !

Le déploiement de la mise à jour a eu lieu

Apple a déployé il y a quelques heures une nouvelle version logicielle pour ses écouteurs Beats Studio Buds+. Cette mise à jour est assez spéciale, car c’est la première depuis la sortie des écouteurs en 2023. Jusqu’à présent, les Buds+ fonctionnaient avec le logiciel d’origine installé au moment du déballage.



Le nouveau firmware porte le numéro de version 2C318, succédant à la version précédente 2A219. Pour l’instant, Apple n’a fourni aucun détail spécifique sur les nouvelles fonctionnalités ou les corrections de bugs apportées par cette mise à jour. Cette discrétion est courante chez Apple, qui préfère généralement ne pas commenter les ajustements apportés à ses écouteurs et casques lors des mises à jour de firmware.

Concernant le processus de mise à jour, celui-ci s’effectue de manière automatique lorsque les Beats Studio Buds+ sont en charge et à portée Bluetooth d’un appareil Apple (iPhone, iPad ou Mac) connecté au Wi-Fi. Les utilisateurs d’Android, quant à eux, doivent passer par l’application Beats, disponible gratuitement sur le Google Play Store et brancher leurs écouteurs pour lancer la mise à jour.



Pour rappel, les Beats Studio Buds+ sont des écouteurs intra-auriculaires qui bénéficient de la suppression active du bruit, similaire aux AirPods Pro 2. Ils disposent également d’un mode Transparence, permettant de rester attentif à son environnement sans avoir besoin d’enlever les écouteurs de ses oreilles, ainsi que d’une autonomie prolongée.



Avec cette mise à jour, il est possible que l’expérience utilisateur soit améliorée, même si Apple reste silencieuse sur les détails. Il est recommandé à tous les propriétaires de ces écouteurs de s’assurer que leur firmware est bien à jour afin de profiter des dernières améliorations. Pour voir si vous avez le nouveau firmware, il suffit de regarder dans les réglages de votre iPhone à l’endroit où sont détectés vos écouteurs Beats.

