Après les Beats Studio Buds+, voici les AirPods Pro transparents

Si vous êtes fans des Beats Studio Buds+ et autre Nothing Phone qui laissent entrevoir leurs composants internes, vous allez adorer le projet d'AirPods Pro transparents de Ken Pillonel, un consultant spécialisé dans le prototypage de matériel informatique.

Un sacré projet !

Ken Pillonel a en effet créé un boîtier de charge transparent et réparable pour les AirPods Pro à l'aide d'une imprimante 3D et d'une résine SLA transparente, dans le cadre de ses efforts continus pour mettre en évidence les problèmes de réparabilité et de durabilité de l'électronique grand public moderne.

Le projet a commencé avec le téléchargement par Pillonel de fichiers 3D et l'utilisation d'une résine SLA transparente pour créer l'étui des AirPods Pro. À l'aide d'une imprimante Formlabs Form 3+, Pillonel a imprimé les pièces, les a nettoyées avec un solvant et les a soigneusement séchées à l'air comprimé. Il a ensuite durci les pièces et entrepris une phase de ponçage laborieuse. Ken a nettoyé l'ensemble, l'a séché à l'air chaud et a appliqué un vernis transparent, avant de tout remonter.

Voici les étapes décrites sur le blog de Ken :

Téléchargez les fichiers comme décrit au bas de cet article.

Importez les fichiers STL dans votre logiciel de découpe pour l'impression 3D. Personnellement, j'utilise Preform.

Imprimez vos fichiers 3D en utilisant de la résine SLA transparente. J'utilise la résine transparente de Formlabs sur une imprimante Formlabs Form 3+. D'ailleurs vous pouvez obtenir 500$ de réduction avec le code de référence "FORM3-HILMO" ;). Bien que d'autres imprimantes SLA et d'autres résines puissent fonctionner, mon expérience suggère que d'autres imprimantes, bien que moins chères, nécessitent souvent des réglages plus complexes et peuvent vous faire perdre beaucoup de temps. Si votre temps et votre utilisation commerciale potentielle sont précieux, Formlabs est la solution à retenir.

Nettoyez les pièces dans de l'IPA (alcool isopropylique = solvant). Il est essentiel de s'assurer que l'IPA est "propre" ou "neuf" pour éviter la contamination par d'autres résines.

Séchez soigneusement les pièces à l'aide d'air comprimé.

Suivez les instructions du fabricant pour polymériser les pièces. Personnellement, j'utilise une station de polymérisation Formlabs pour cette étape.

Retirez délicatement les supports. Je trouve que les pinces coupantes Knipex sont très efficaces pour cette tâche.

Commencez la phase la plus laborieuse et la plus cruciale : le ponçage. Chaque pièce est soigneusement poncée dans l'ordre, à l'aide de papier de verre de grain 400, 600, 800 et 1000. Le fait de tremper régulièrement les pièces dans l'eau du robinet pendant le ponçage facilite la propreté et l'évaluation des progrès.

Nettoyez la pièce avec de l'IPA propre, puis séchez-la à l'air chaud. Cette étape permet d'éviter les dépôts de résidus minéraux provenant de l'eau.

Appliquez du vernis transparent en spray sur les pièces. Une simple ou double couche fine transformera miraculeusement les pièces d'opaques en entièrement transparentes. Ce procédé est efficace si le ponçage a été effectué avec soin. L'essentiel est d'obtenir une surface homogène ; le vernis en aérosol permet de l'égaliser et d'assurer la transparence.

Procédez au remontage de votre boîtier !

Le design transparent est vraiment réussi, rappelant les produits suscités mais aussi les gadgets translucides du passé. Au-delà de l'exploit, le projet met en évidence les problèmes de réparabilité de l'électronique grand public contemporaine et encourage vers des pratiques de conception plus durables. En utilisant des vis et des écrous au lieu d'un adhésif, l'étui AirPods Pro de Pillonel peut facilement être démonté et réparé. De plus, il a intégré un port USB-C quelques semaines auparavant, ce qui augmente sa durée de vie. Dommage qu'il n'ait pas pu faire de même avec les écouteurs, mais gageons qu'il revienne dans quelques temps avec cette étape réalisée.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.