Les Beats Studio Buds+ s'offrent de nouveaux coloris Cosmic Silver et Cosmic Pink

La marque Beats, propriété d'Apple depuis 2014, vient d'annoncer deux nouvelles couleurs métallisées pour ses écouteurs Studio Buds+ en collaboration avec le spécialiste des ongles Olive & June. Les nouvelles couleurs Cosmic Silver et Cosmic Pink seront disponibles à partir du jeudi 7 septembre.

Des coloris très "girly"

Les variantes Cosmic Silver et Cosmic Pink viennent s'ajouter aux options Transparente, Ivoire et Noire qui ont été proposées au lancement initial en mai dernier. En effet,, les écouteurs de Beats ont été mis à jour avec de nouvelles options d'ajustement, des modes ANC (réduction active du bruit) et Transparence améliorés, ainsi qu'une meilleure autonomie de la batterie, entre autres améliorations. Le coloris translucide a d'ailleurs fait son petit effet.



Du côté du partenaire Olive & June, les clientes pourront acheter de nouvelles teintes de vernis et de nouveaux modèles de faux-ongles qui complètent les dernières couleurs des Beats Studio Buds+. Les nouveaux produits seront lancés sur le site Internet d'Olive & June le 6 septembre.



Les nouvelles couleurs des Beats Studio Buds+ s'affichent au même prix, soit 199 € et seront disponibles dans le monde entier auprès d'Apple. Les revendeurs tiers sont également de la partie comme Amazon, Fnac ou Darty, ainsi que de grandes enseignes américaines comme Best Buy, Walmart et Target.

Un clip vidéo

Parallèlement aux options de couleur Cosmic, Beats présente une nouvelle campagne publicitaire mettant en scène l'influenceuse Emma Chamberlain, intitulée "The Beauty of Immersive Sound" (La beauté du son immersif) :

