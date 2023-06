Les écouteurs Beats Studio Buds+ sont disponibles en France

Quelques semaines après les américains, les français peuvent s'offrir les tout derniers écouteurs de Beats, les Studio Buds+. Moins chers que les AirPods Pro, ils offrent pourtant quasiment les mêmes fonctionnalités à savoir une réduction active du bruit efficace, une autonomie en hausse et un son retravaillé. Le tout disponible dans différents coloris, contrairement aux AirPods, avec notamment la version transparente qui laisse entrevoir les composants. Pour mémoire, Beats est une filiale d'Apple depuis son rachat pour 3 milliards.

Découvrez les nouveaux Beats Studio Buds+

Alors que l’ancien modèle, les Studio Buds, sont passés à 149 €, les Studios Buds+ sont affichés à 199 €, soit 100 € de moins que les AirPods Pro 2 d'Apple, ou encore 20 € de moins que les AirPods 3, malgré des capacités supplémentaires.

Le résumé des Beats Studio Buds+

Pour ne pas perdre de temps, voici les principales nouveautés des écouteurs Studio Buds+ :

Une nouvelle option transparente tendance, en plus des coloris noir et ivoire

Une autonomie jusqu'à 36 heures avec l'étui de charge USB-C inclus

Des microphones 3x plus grands que la version précédente

Une réduction active du bruit jusqu'à 1,6× plus efficace

Des embouts silicones en quatre taille dont la nouvelle XS

Compatibilité améliorée avec Android

Si vous êtes sous Android, Apple a même été plus loin pour attirer les clients :

Association express des appareils Google – connexion rapide d’un seul geste et jumelage automatique à tous les appareils Android ou Chrome enregistrés sur votre compte Gmail

Basculement audio – le son bascule en toute transparence entre vos appareils Android, Chromebook et autres appareils compatibles

Localiser mon appareil – localisez vos écouteurs égarés facilement grâce à « Localiser mon appareil » de Google

Pour découvrir les fonctionnalités supplémentaires, téléchargez l’app Beats et débloquez l'accès à des personnalisations produit, des mises à jour logicielles et de nouvelles fonctionnalités vous permettant de profiter au maximum de vos écouteurs.

Le reste ne change pas :

Avec un design plus compact et sans tige, les Studio Buds reprennent les meilleurs atouts des AirPods comme le mode Transparence, la compatibilité Spatial Audio, ainsi que l'appairage facile avec les produits de la marque.

Prix et disponibilité

Les écouteurs sont vendus au prix de 199,95 € en France sur l'Apple Store et en magasins Apple. Le modèle sera bientôt également vendu sur Amazon.



Le prochain produit de la marque sera probablement un nouveau casque supra-auriculaire Beats Studio Pro dont on a parlé récemment. Alors, qui passe commande ?

