La FCC confirme l'arrivée des nouveaux écouteurs Beats Studio Buds+

Une sortie en 2023 ? Désormais, tout porte à croire qu'Apple va bientôt lancer une nouvelle version de ses Beats Studio Buds. Après les révélations de mars, place aux dépôts officiels de la FCC qui vont totalement dans ce sens.

Beats Studio Buds+ en approche

La FCC, Commission fédérale des communications, vient de publier les dépôts au sujet des nouveaux écouteurs Beats. Une action qui confirme les informations publiées par nos confrères de 9to5Mac il y a un mois. Des fichiers et même des images en référence à ce nouveau produit avaient été trouvés dans le code source d'iOS 16.4.



Pour ceux qui ont loupé la nouvelle, Apple prépare une nouvelle paire d'écouteurs baptisée Beats Studio Buds+. Identifiés sous les numéros de modèle A2872 et A2871, ils viennent donc de recevoir l'approbation de la FCC et devraient sortir prochainement.



Côté caractéristiques, on évoque une nouvelle puce personnalisée Beats, une amélioration de l'annulation active du bruit et du mode transparence. Le design devrait être globalement similaire à la première version parue en 2021 au prix de 189 €. Néanmoins, il est possible que le choix au niveau de la couleur soit plus complet.

Pour rappel, la qualité audio est presque identique à celle des AirPods mais les basses sont un peu plus prononcées. Cette gamme est également très appréciée des sportifs. Pour l'aspect négatif, rappelons que la synchronisation iCloud et la détection intra-auriculaires seront visiblement absents de ce modèle.



Cela signifie que l'audio ne se met pas en pause lorsque vous retirez un écouteur de l'oreille ou à l'inverse qu'il ne s'active pas lorsque vous le replacez dans votre conduit auditif. De même, l'absence de synchronisation iCloud ne permet pas de basculer automatiquement d'un appareil Apple à un autre lorsque vous lancez un contenu audio. Des infos importantes à prendre en compte avant de se lancer sur un achat.