Une première mise à jour pour les Beats Solo Buds (3A130)

Six mois après leur lancement, les écouteurs Beats Solo Buds reçoivent leur première mise à jour firmware. Une actualisation discrète qui arrive sur les écouteurs les plus abordables de la gamme Beats, encore moins chers que les AirPods 4.

Une mise à jour mineure

Cette mise à jour, qui porte le numéro de build 3A130, s'installe automatiquement lorsque les écouteurs sont en charge et à portée Bluetooth d'un appareil iOS connecté au Wi-Fi. Les utilisateurs Android peuvent, eux, passer par l'application Beats dédiée pour effectuer la mise à jour. Si Apple ne communique pas sur son contenu, elle pourrait apporter des améliorations de stabilité et de performances aux écouteurs commercialisés à 90€ mais trouvables à 57€ en ce moment sur Amazon.

Pour rappel, les Beats Solo Buds se distinguent par leur architecture acoustique personnalisée et leur design ergonomique, mais ne disposent pas de la réduction active du bruit. Ils constituent les écouteurs les plus entrée de gamme chez Beats.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.