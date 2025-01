Les Powerbeats Pro 2 aperçus avec les golfeurs Tiger Woods et Rory McIlroy

Beats n’a pas encore annoncé la deuxième génération des Powerbeats Pro, mais cela n’a pas empêché les écouteurs de faire une apparition remarquée dans la nouvelle ligue de golf TGL. Ces derniers jours, plusieurs golfeurs ont été aperçus portant un seul écouteur Powerbeats Pro 2.

Une publicité à peine cachée

C’est désormais une tradition, des vedettes portent les prochains produits de la marque avant leur officialisation.

Parmi eux, on retrouve les cofondateurs du TGL et golfeurs professionnels Tiger Woods et Rory McIlroy. D’ailleurs, la page d’accueil du site TGL regorge d’images montrant des golfeurs portant l’écouteur noir avec le logo blanc de Beats. Les Powerbeats Pro 2 apparaissent également dans les vidéos récapitulatives.

Cette exposition n’est bien sûr pas un hasard. Beats a déjà utilisé une stratégie marketing similaire avec la nouvelle version du Beats Pill avant son annonce officielle, notamment vue entre les mains de LeBron James. Cette fois, le futur produit s’offre une visibilité maximale auprès des fans de golf.

Quelles nouveautés ?

Le design des nouveaux Powerbeats Pro semble nettement plus compact que celui de la première génération. De plus, les Powerbeats Pro 2 devraient être les premiers écouteurs Apple/Beats à intégrer un capteur de fréquence cardiaque, avant les AirPods Pro 3. Affaire à suivre !