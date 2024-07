LeBron James balade une enceinte Beats Pill inédite

Avant le match de playoffs NBA d'hier soir, l'équipe des Los Angeles Lakers a posté une vidéo Instagram montrant le meilleur marqueur de tous les temps, LeBron James, arrivant à la "Ball Arena" de Denver avec ce qui semble être une version inédite de l'enceinte Pill de la marque Beats.



: Beats a lancé la nouvelle Pill 2024 !

Une nouvelle enceinte Beats portable à venir

La Beats Pill originale était une enceinte sans fil Bluetooth lancée en 2012, bien avant l'acquisition de Beats Electronics par Apple en 2014. Depuis, le dispositif portable a reçu quelques mises à jour, la dernière révision étant un Pill+ redessiné avec un connecteur Lightning introduit sous la propriété d'Apple en 2015. La Pill+ a été vendue pendant sept ans, la firme de Cupertino l'ayant abandonnée en janvier 2022.

Mais grâce à LeBron James, nous savons qu'Apple prépare le retour de la Pill, avec une lanière qui n'était pas présente sur les versions précédentes de l'enceinte. On peut également s'attendre à un port USB-C pour l'uniformiser de la gamme (et la conformité en Europe), ainsi qu'à un bond en avant de la qualité sonore. Les derniers produits Apple, en particulier les AirPods et les HomePod, ont apporté de nombreuses avancées matérielles et logicielles. La Pill 2024 pourrait profiter du Bluetooth 5.3, de l'appairage facile, d'un son Dolby Atmos et plus encore.



Reste à voir quand Apple officialisera cette petite enceinte, le prix et la date de sortie faisant encore partie des inconnus.



Qui regrette la disparition de la Pill+ ?