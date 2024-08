Une nouvelle enceinte Beats Pill a été trouvée dans le code d'iOS 17.5

À chaque sortie d'une nouvelle bêta, des

développeurs observent minutieusement le code afin de détecter de potentielles nouveautés. Apple a l'habitude de mentionner de nouveaux produits non commercialisés dans le code de ses bêtas afin de "préparer le terrain" entre l'iPhone et le nouvel appareil. D'après @aaronp613 sur le réseau social X, la Release Candidate d'iOS 17.5 (disponible depuis un peu plus d'une heure) cache une surprise...



: Beats a lancé la nouvelle Pill 2024 !

Une nouvelle enceinte Beats Pill

Si vous suivez attentivement l'actualité Apple, vous avez probablement remarqué ces derniers jours que le pilote de F1 Daniel Ricciardo et la star de la NBA LeBron James se baladaient devant les paparazzis avec une enceinte Beats qui n'est pas encore commercialisée ! Figurez-vous qu'il ne s'agissait pas d'un hasard, car si on en croit le code de la Release Candidate d'iOS 17.5, une nouvelle enceinte "Beats Pill" va bientôt débarquer. Apple a peut-être voulu faire un "buzz" en envoyant de façon prématurée l'enceinte Beats Pill 2024 aux deux stars.

À notre plus grand regret, cette information visible dans le code d'iOS 17.5 RC ne donne aucun détail sur les caractéristiques et fonctionnalités de cette nouvelle enceinte Beats Pill. Ce nouveau produit pourrait être proposé en plusieurs coloris (afin d'étendre la personnalisation et laisser plus de choix aux clients) et intégrer un "cordon" comme on a pu le voir sur les photos de Ricciardo et James.



En ce qui concerne la date de commercialisation, il n'est pas à exclure que la Beats Pill 2024 soit disponible avant la rentrée !

Après tout, si Apple prépare le terrain au niveau d'iOS au mois de mai, il n'y a aucune raison de laisser plusieurs trimestres d'écart pour le lancement de l'enceinte.