La nouvelle Beats Pill au bras du pilote de F1 Daniel Ricciardo

Dix jours après la superstar de la NBA, LeBron James, c'est au tour du pilote de F1 Daniel Ricciardo de se balader avec une enceinte Beats inédite rappelant l'ancienne Beats Pill. Ricciardo a été pris en photo par le compte officiel de la Formule 1 sur Instagram lors du Grand Prix de cette semaine à Miami.



: Beats a lancé la nouvelle Pill 2024 !

Une nouvelle Beats Pill à venir

Si nous n'avons évidemment encore aucun détail technique sur cette nouvelle mouture de l'enceinte, elle présente un design en forme de pilule similaire à celui du reste de la famille Pill et comprend une lanière pour le transport, chose qui n'était pas présente sur les modèles précédents. La version la plus récente est la Pill+ et a été abandonné en janvier 2022. On peut donc s'attendre au retour de l'enceinte nomade avec quelques ajustements comme un port USB-C, une connectivité Bluetooth 5.3, un son spatial et d'autres améliorations vus sur les derniers modèles de la marque comme le Beats Solo 4.

En effet, le leasing de la Beats Pill 2024 intervient dans le cadre d'une semaine chargée pour la marque de haut-parleurs et d'écouteurs appartenant à Apple. La filiale a lancé le casque supra-auriculaire Solo 4 et annoncé les tout nouveaux écouteurs Solo Buds qui seront lancés en juin. À 89 euros, ils constituent une menace véritable pour les AirPods d'entrée de gamme, proposant des qualités largement supérieures pour un prix bien moindre.



Beats n'a pas encore annoncé officiellement la prochaine Beats Pill, mais nul doute que la date de sortie est proche.



Est-ce qu'une nouvelle Beats Pill vous intéresse ? Ce serait le seul haut-parleur transportable d'Apple, les HomePod étant nécessairement branchés.