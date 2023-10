Le HomePod mini fête ses 3 ans, à quand la version 2 ?

Le HomePod mini, présenté il y a trois ans lors de l'événement Apple "Hi, Speed" aux côtés de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro, a été une belle surprise dans la gamme d'enceintes intelligentes de l'entreprise, au prix canon de 99 €. Cependant, le HomePod mini est resté largement inchangé depuis son introduction, ce qui en fait l'un des plus anciens appareils encore vendus par l'entreprise avec l'iMac M1. Malgré tout, le HomePod mini a conservé sa popularité en raison de sa taille compacte et de son prix abordable.



Mais quand le HomePod mini 2 sera-t-il lancé ? Et avec quelles nouveautés ?

Une version plus colorée et un grand frère

Fin 2021, Apple a rafraîchi le HomePod mini avec de nouvelles options de couleur, notamment le bleu, le jaune et l'orange, sans aucun changement matériel. Le HomePod original a été abandonné, laissant le HomePod mini comme principal haut-parleur intelligent d'Apple jusqu'à la réintroduction du HomePod 2 plus tôt cette année. Le nouveau "gros" HomePod offre une série de fonctionnalités, notamment une puce tirée de l'Apple Watch, une puce U1 ultra large bande, la prise en charge de Thread et des capteurs avancés comme la témpérature et l'humidité.

Quelles nouveautés pour le HomePod mini 2 ?

Les rumeurs à propos d'un HomePod mini de deuxième génération ont connu un pic l'an dernier, avant de se tarir avec l'arrivée du HomePod 2. Parmi les nouveautés attendues pour le nouveau HomePod mini, citons l'introduction d'une expérience Handoff à faible latence, une meilleure qualité sonore et des microphones améliorés. Apple pourrait également envisager de mettre à niveau la puce interne vers la dernière version disponible, peut-être la puce S9, qui a fait ses débuts dans l'Apple Watch 9 de 2023. L'utilisation d'une puce plus avancée pourrait améliorer de manière significative la réactivité de Siri et les performances globales de l'appareil.



Une autre mise à jour potentielle pourrait concerner l'ajout de la prise en charge du Wi-Fi 6E, qui offre une connectivité sans fil à la fois plus rapide et plus stable. Sans oublier quelques nouvelles couleurs, passage désormais obligé pour Apple et ses produits.

Date de sortie du HomePod mini 2

En ce qui concerne la date de sortie, Ming-Chi Kuo, analyste fiable, a indiqué que les expéditions en masse du HomePod mini de deuxième génération pourraient commencer au second semestre 2024. Ce qui est tout à fait plausible.



En outre, il est possible qu'Apple présente le nouveau HomePod mini aux côtés d'un HomePod de taille normale de troisième génération. Cette décision pourrait être influencée par l'inclusion de fonctionnalités innovantes dans le HomePod plus grand, comme un écran de 7 pouces selon les rumeurs, afin de concurrencer les produits Google Home et Amazon Echo.



Avec les avancées attendues tant au niveau matériel que logiciel, la prochaine itération du HomePod mini devrait offrir une expérience plus raffinée et riche en fonctionnalités, garantissant sa jolie part de marché au sein des enceintes intelligentes. À noter que le prix actuel du HomePod mini est de 109 €, soit 10 € de plus qu'à son lancement à cause de l'inflation.