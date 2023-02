Le nouveau HomePod mini 2 prévu pour fin 2024

Après le casque AirPods Max 2, l'analyste Ming-Chi Kuo a indiqué qu'Apple commercialisera la deuxième génération du HomePod mini au cours de la seconde moitié de 2024, d'après des informations en provenance de la chaîne d'approvisionnement.

HomePod mini 2 en 2024

Dans son dernier tweet, Kuo a déclaré que le fournisseur d'Apple, Goertek, a "sécurisé les commandes de NPI et d'assemblage pour le HomePod mini 2, qui commencera les expéditions de masse au 2e trimestre 2024." NPI signifie "New Production Introduction", qui est un processus structuré pour transformer une test de produit en un produit final complet qui peut être assemblé en masse.

Voilà qui vient contredire les propos récents de Mark Gurman de Bloomberg, selon lequel Apple ne travaille pas sur une nouvelle version du HomePod mini. D'ailleurs, à bien y réfléchir, le HomePod mini ne manque pas de fonctionnalités à l'heure actuelle, l'appareil pouvant s'améliorer sur Siri et la domotique mais Apple peut le faire à distance. Sinon, la firme pourrait lui offrir une qualité sonore améliorée avec un peu plus de coffre.



En réalité, Gurman pense qu'Apple travaille sur "de nouveaux haut-parleurs avec des écrans et des caméras", Apple serait en train de développer des modèles HomePod avec un écran et une caméra pour concurrencer des appareils comme le Nest Hub Max de Google, l'Echo Show d'Amazon et le Portal de Facebook.



Quoi qu'il en soit, Kuo pense clairement que Goertek sera le bon fournisseur pour le futur HomePod mini 2, alors même qu'il a été sanctionné par la société américaine suite à des problèmes de production liés à sa production des AirPods Pro 2.



Qu'attendriez-vous d'un HomePod mini 2 ?