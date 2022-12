Les meilleures coques pour AirPods Pro 2 d'Apple

Vous avez craqué pour les derniers AirPods Pro 2 à 299 euros ? Vous avez bien fait, les écouteurs d'Apple version 2022 ont été améliorés à tous les niveaux, y compris le boîtier. Si ce dernier est pratiquement identique à celui des AirPods Pro première génération, en revanche il contient de subtiles évolutions qui changent légèrement son gabarit. De plus, il intègre un haut-parleur ainsi qu'une encoche pour attacher une lanière. Voilà qui fait que les AirPods Pro 2 ne sont pas compatibles avec les coques de protection des AirPods Pro 1.



Pas d'inquiétudes, nous avons sélectionné les meilleurs accessoires pour les nouveaux AirPods Pro 2022.

Les meilleurs AirPods

Pour ceux qui ne le sauraient pas, les AirPods Pro 2 sortis en octobre 2022 ont repris le design général des modèles précédents, tout en améliorant la qualité sonore, l'autonomie et la réduction de bruit. Comme expliqué lors de notre test des écouteurs sans fil, les AirPods Pro 2 offrent un son plus percutant, avec un bel équilibre entre les basses et les aigus, une autonomie amélioré et une réduction de bruit active deux fois plus performante. Sans oublier un mode Transparence plus intelligent presque bluffant, ainsi qu'un boîtier aux capacités décuplées.

Des coques pas chères pour AirPods Pro 2

On commence par deux coques originales, signées Seltureone pour la première et Elago pour la seconde. Il s'agit de donner aux Airpods Pro 2 2022 un style de console de jeu portable avec des étuis.

Coque façon manette de jeu

Celle de Seltureone est renforcée aux coins et grâce à son conception en silicone souple, elle absorbe les chocs, tout en offrant un support pour l'attacher à un porte-clés. Bien qu'il ne laisse pas l'encoche pour dragonne visible, en revanche cet accessoire laisse apparaître la LED de chargement, le haut-parleur en bas, ainsi que le port Lightning. L'ensemble est fin et compatible avec la recharge MagSafe.

Existe en noir et en blanc.



Son prix : 12,99 euros.

Coque façon Game Boy

La version d'Elago est un peu plus classique et fait indubitablement penser à la Game Boy de Nintendo. Très similaire à la coque précédente, la coque AW5 se démarque par une ouverture pour l'attache lanière d'origine, ainsi qu'un film autocollant à placer sur le haut du boîtier pour que la partie supérieure tienne bien lors de l'utilisation. L'ajustement se fait sans mal et la coque laisse passer la recharge MagSafe.



Existe en gris, noir et rose.



Son prix : 21,99 €.

Coque design

Autre style original, cette fois du côté de Ringke qui propose sa coque Onyx pour AirPods Pro 2 (2022). En silicone souple, l'étui offre une protection robuste et antidérapante, tout en restant assez fine. Comme souvent avec Ringke, la qualité est au rendez-vous, avec des découpes au laser pour tous les ports et orifices, ainsi qu'un ajustement parfait autour du boîtier. La recharge sans fil est préservée.



Existe en gris chaud (magnifique), en noir et en violet foncé.

Son prix : 17,99 €.

Coque coffre-fort

On passe à la coque de Caseology, une sous-marque de Spigen. Robuste, cet accessoire offre un toucher proche du grès, avec un joli effet visuel. Le tour est renforcé à la faveur d'un bumper, ce qui lui donne un aspect discret et qualitatif.



Sans surprise, les découpes sont parfaites et tous les ports sont accessibles. De même, la recharge MagSafe sans fil est compatible.



Existe en noir, vert minuit et bleu marine.

Son prix : 16,99 €.

Coque ultra fine

Au tour de la marque AhaStyle de proposer sa coque pour le boîtier des AirPods Pro 2 (2022). En silicone souple, l'étui offre une protection simple et efficace contre les rayures et les chocs. Aucune fioriture ici, mais des découpes qui rendent tout accessible, le port de chargement étant même protégé par une languette. Mieux, l'encoche pour la dragonne est accessible, le tout à prix mini et dans plusieurs couleurs. L'épaisseur ajoutée n'est que de 1,4 mm et est évidemment compatible avec MagSafe.



Existe en de multiples coloris comme noir, bleu ciel, bleu, vert, blanc, rose, violet, rouge, blanc, etc.

Son prix : 12,99 €.

Coque transparente

Pour terminer, voici une coque transparente. Signée de la marque américaine Elago, cette protection permet de conserver le design original des AirPods Pro 2022, tout en lui évitant la casse en cas de chute ou de choc.



Compatible avec la recharge sans fil, la protection est livrée avec un ruban qui s'attache directement au boîtier. Et sachez que le revêtement est traité pour ne pas jaunir. Un point important pour les coques transparentes.



Existe en plusieurs couleurs transparentes dont blanc, jaune, violet, rose, etc.

Son prix : 15,99 €.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.