HomePod mini : un lancement prévu à la fin du mois en Belgique, Suisse et aux Pays-Bas

Hier à 23:20

Julien Russo

Depuis qu'Apple a remplacé le HomePod de première génération par le HomePod mini, les ventes ont littéralement explosé partout où l'enceinte connectée est commercialisée. Cependant, Apple pourrait mieux faire pour rattraper son retard vis-à-vis de Google et Amazon, mais pour cela, il faut rendre disponible le HomePod mini dans plus de pays... C'est justement ce que s'apprête à faire Apple avec de nouveaux lancements à venir !

Le HomePod mini va débarquer dans 3 nouveaux pays

Si en France le HomePod mini est disponible depuis longtemps, pour certains des pays voisins, le HomePod mini n'est toujours pas commercialisé. Cette décision que regrette Apple pénalise considérablement les ventes et donne une force supplémentaire à Amazon et Google qui profitent de l'absence d'Apple sur le marché.

Heureusement, cette situation ne va pas durer, la firme de Cupertino a annoncée hier après son évènement Peek Performance que sa célèbre petite enceinte connectée va bientôt être lancé dans trois nouveaux pays :

Les Pays-Bas

La Suisse

La Belgique

Comme le révèle Apple, ces 3 pays auront directement accès à la totalité des couleurs : blanc, bleu, orange, jaune et gris sidéral.

Le pack sera identique à celui de la France, il y aura le câble d'alimentation tissé (pour la solidité) et l'adaptateur secteur USB-C de 20W qui est fourni dans le pack.



Ce lancement tardif, Apple ne l'explique pas officiellement, mais cela peut être dû aux versions de Siri qui ne sont pas optimales. Les belges, néerlandais et suisses ont eu une patience impressionnante puisque le HomePod mini est quand même disponible depuis octobre 2020 aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Chine, à Hong Kong, au Japon, à Taïwan, en Autriche, en France, en Allemagne, en Inde, en Irlande, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni.