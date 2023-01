HomePod 16.3 est disponible avec la détection de l'humidité, de la température...

Après le lancement hier soir des nouvelles mises à jour majeures pour l'iPhone, l'iPad, les Mac, les Apple TV et Apple Watch, le géant californien s'occupe désormais du HomePod en proposant dès maintenant une importante mise à jour. Vous pouvez la télécharger dès maintenant dans l'application Maison, on vous explique en fin d'article comment faire.

HomePod 16.3 est disponible

Apple vient de commencer le déploiement de la mise à jour HomePod 16.3, une mise à jour destiné au HomePod 1, HomePod 2 ainsi qu'au HomePod mini qui sera l'une des enceintes qui tira le plus profit de cette nouvelle mise à jour. De nombreuses nouvelles fonctionnalités ont été incluses dans la version 16.3 du logiciel HomePod d'Apple. Elle permet au HomePod de deuxième génération et au HomePod mini de détecter la température et l'humidité, fournissant des données utiles pour les applications de maison intelligente.

Les nouveautés

C'est une mise à jour particulièrement importante pour la gamme HomePod, voici les nouveautés qui débarqueront dès que votre enceinte connectée sera mise à jour :

La détection de température et d'humidité mesure votre atmosphère intérieure avec le HomePod (2e génération) et le HomePod mini.

Les sons ambiants remastérisés sont maintenant plus immersifs et peuvent être ajoutés aux scènes, aux automatisations et aux alarmes dans l'application Home.

Localiser sur HomePod vous permet de demander à Siri l'emplacement des amis et de la famille, s'ils l'ont partagé avec vous. Les domotiques récurrentes peuvent être configurées en utilisant uniquement votre voix.

La tonalité de confirmation de Siri jouera pour indiquer quand les demandes de maison intelligente sont terminées pour les accessoires qui peuvent ne pas montrer visiblement un changement ou qui sont situés dans une autre pièce.

Le réglage audio optimise le contenu parlé tel que les podcasts pour encore plus de clarté sur le HomePod (2e génération) et le HomePod (1re génération).

Les contrôles de volume mis à jour sur le HomePod (1re génération) vous donnent des ajustements plus granulaires à des volumes plus faibles.

Comment installer la mise à jour ?

L'installation du nouveau firmware se fait automatiquement, si vous n'avez pas désactivé les mises à jour automatiques. Pour réaliser manuellement l'installation de la mise à jour, voici le chemin à suivre :

Prenez votre iPhone et ouvrez l'application Maison Appuyez sur les ... en haut à droite de votre écran Direction "Réglages du domicile" Appuyez sur Mise à jour Téléchargez et installez la mise à jour pour chaque HomePod qui est présent dans votre domicile

À vos téléchargements !