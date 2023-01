Apple fait une démo du HomePod 2, les premiers avis cherchent les nouveautés

Avant les tests qui arriveront probablement à la fin toute fin du mois de janvier, Apple a procédé à une démonstration surprise auprès de quelques médias américains. Alors que nous n'avions pas constaté de grands changements entre le HomePod 1 et le HomePod 2, malgré cinq ans d'écart, les premiers avis ne sont pas très rassurants.

Apple a invité un petit nombre de blogs technologiques à entendre la nouvelle version du HomePod 2023. Malheureusement, ils n'ont pas pu écouter ce qu'ils voulaient, tout était prédéfini.

En tout et pour tout, la firme de Cupertino n'a joué qu'une poignée d'extraits de morceaux sur un seul HomePod 2, et deux pistes sur une paire stéréo.

On commence par Ty Pendlebury de chez CNET qui a déclaré qu'Apple n'avait joué que 30 secondes d'une chanson :

La partie la plus impressionnante de la démo, cependant, a été lorsque la société a ajouté un deuxième haut-parleur, ce qui en a fait une paire stéréo HomePod. En jouant à Mystery Lady de Masego et Don Toliver, la palette s'est immédiatement développée - et pas seulement en créant un champ stéréo. Un effet de percussion pouvait être entendu à l'extrême gauche de la pièce.

La société a commencé les travaux dans son loft de Tribeca avec de la musique pop - y compris The Weeknd - et j'ai d'abord été surpris d'entendre à quel point le produit était "petit" en termes de volume. Bien qu'il offre un son surround à 360 degrés, j'ai trouvé que l'audio s'accrochait assez étroitement au haut-parleur lui-même. Avec la prochaine piste Boomerang de Yebba, la société voulait mettre l'accent sur la compatibilité audio spatiale du HomePod. Et bien qu'il y ait eu un effet tourbillonnant dans les 30 secondes où ils ont joué, ce n'était pas très évident.

C'est la technologie de formation de faisceaux (beamforming) qui donne cet effet de large scène sonore, et les enregistrements d'audio spatial (souvent appelés Dolby Atmos) augmentent encore cela, toute bonne configuration stéréo créera l'illusion que le son arrive au-delà des haut-parleurs eux-mêmes.

En particulier, comme le note Chris Welch The Verge, Apple est toujours prompte à utiliser un enregistrement en direct de "Hotel California" pour démontrer les HomePods - un enregistrement qui a été magnifiquement créé à l'aide d'un large éventail de microphones pour vraiment offrir une scène sonore fantastique. Les revendeurs chez Bose, Denon et autres sortent souvent ce morceau pour épater la galerie.

Comme son prédécesseur, le haut-parleur de deuxième génération a montré une belle richesse, un son multidirectionnel qui remplit la pièce et met l'accent sur la clarté et les détails haut de gamme. Lorsqu'il est utilisé en solo, il se classera probablement dans le niveau supérieur des haut-parleurs intelligents avec des produits comme les haut-parleurs Echo Studio et Sonos d'Amazon. Deux d'entre eux ensemble lors d'une version en direct de "Hotel California" par The Eagles semblaient splendides.

Pourtant, The Verge a noté qu'Apple ne prétend même pas que c'est mieux.

Jacob Kroll du site The Street a logiquement déclaré qu'il avait besoin de plus de temps avec le produit pour arriver à une quelconque conclusion :

Dans l'ensemble, j'aurai besoin de plus de temps pour un examen approprié du dernier haut-parleur intelligent d'Apple. Mais il est juste de dire qu'il peut rouler avec les coups de poing d'autres haut-parleurs intelligents haut de gamme comme le HomePod d'origine ainsi que des options concurrentes de Bose, Sonos ou même Amazon. Je soutiendrais toujours que deux d'entre eux, jumelés, pourraient également surpasser les barres de son avec un son net et remplissant la pièce.

J'ai écouté une version en direct des Eagles, « Hotel California ». Ces éléments de la foule présentent des éléments de la foule qui ont été présentés plus bas à l'avant pour la lecture, le solo de guitare fluide et d'autres éléments du mix étant superposés sur le dessus. C'était clair, pas brouillon, et une écoute agréable. Deux HomePods étendent également les parties stéréo respectives du mélange à l'extrême gauche et à droite. Avec "Faith" de The Weekend, l'approche de l'audio spatial consistait à pousser la musique vers le haut ou vers le bas.

Comme le HomePod d'origine, la dernière version offre un son clair et riche qui devient vibrant en cas de besoin et peut être plus réfléchissant avec une piste plus acoustique. J'ai eu cela de cette écoute rapide, mais de manière plus impressionnante, c'est toujours très fort avec un large niveau sonore qui vous permet d'entendre différents éléments de la piste.

Pour sa part, Lance Ulanoff de TechRadar s'est principalement concentré sur la scène sonore, se disant impressionné par l'immersion sonore :

Sur la base de mon expérience d'écoute, le HomePod 2 utilise ses compétences audio globales, et la technologie qui le soutient, pour créer un paysage audio impressionnant et immersif.

Nous avons commencé par une chanson intitulée Everybody d'Ingrid Michaelson. Je me suis assis à peut-être huit pieds [2,5 mètres environ] des haut-parleurs dans un salon de taille moyenne à plafond élevé. C'est un beau air, avec la voix claire, lumineuse et plaintive de Michealeson devant et au centre. Ce que j'ai immédiatement remarqué, c'est, à partir d'un seul HomePod 2, l'excellente séparation des instruments acoustiques et de sa voix. Je pourrais clairement choisir un tambourin, une guitare et une batterie comme éléments distincts dans l'air. J'aurais aimé pouvoir écouter toute la chanson, la voix de Michealeson est un peu magique [...]

Un enregistrement en direct de The Eagles' Hotel California a mis en évidence la capacité de l'orateur à élever des instruments individuels dans l'intro. J'ai attendu avec impatience que Don Henley commence à chanter, sans me rendre compte que le préambule s'étend presque d'une minute dans la chanson. La séparation gauche et droite de la chanson et la capacité de la paire stéréo HomePod 2 à placer les applaudissements et la réaction du public sur le côté l'ont fait sonner et se sentir comme une véritable performance en direct.